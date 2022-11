Heimsieg Dank dominanter zweiten Hälfte

Die Heimelf gewinnt aufgrund einer überlegenen zweiten Hälfte am Ende verdient mit 2:1 an der Jagst. Im Altkreis-Derby war es zu Beginn ein Duell auf Augenhöhe, die zahlreichen Zuschauer sahen eine umkämpfte aber faire Partie. Im ersten Durchgang gab es keine nennenswerte Tormöglichkeit auf beiden Seiten, so ging es auch folgerichtig mit einem 0:0 in die Kabinen. Nachdem Wechsel dominierte Mulfingen/Hollenbach immer mehr das Spielgeschehen und erzwang dann die Führung. Sie schnürten die Gäste mit zunehmender Spieldauer in der eigenen Hälfte ein. Einen schönen Flankenball köpfte der mitgelaufene Moritz Lang dann super, zum erlösenden 1:0, ins Tor. Nur fünf Spielminuten später, setzte sich Marco Specht gekonnt gleich gegen mehrere Gäste-Verteidiger durch und schloss überlegt zum Torerfolg ab (80.). Aber Amrichshausen steckte trotz des Doppelschlags nicht auf und kämpfte weiterhin auf dem tiefen Mulfinger Rasenplatz. Nach einer Flanke schloss Tim Erhard trocken im Sechzehner ab (85.). So wirklich gefährlich wurde es aber vor dem Heimtor nicht mehr, auch wenn der SCA nochmal alles nach vorne warf und einige Bälle in den Strafraum flogen. Auf der anderen Seite hätte Luis Beck sogar noch das 3:1 erzielen müssen, nach Konter stand er blank vor Rüdenauer, dieser vereitelte aber mit einer Fußbabwehr. Dies wäre des Guten dann auch zu viel gewesen. Am Ende aber ein durchaus verdienter Heimsieg.