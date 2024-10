Heimschwäche hält gegen Osnabrück an: 1860 München brennt nur vor Beginn ein Feuerwerk ab

Das kostet: In der Strafentabelle rangiert 1860 München in der 3. Liga auf Rang elf. 1050 Euro wurden bislang fällig. Die Summe dürfte in der nächsten Zeit anwachsen. Erster in der Strafentabelle ist Dynamo Dresden, die über 35.000 Euro zahlen mussten. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike

Der TSV 1860 München kommt gegen den VfL Osnabrück nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die Heimschwäche der Löwen im Grünwalder Stadion hält an.

München – Mission „zweiter Heimsieg“ der Saison ist gescheitert. Auch gegen das Schlusslicht aus Osnabrück kann der TSV 1860 keinen Sieg auf Giesings Höhen einfahren. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Sechzger am Mittwochabend nach 90 Minuten mit einem 2:2 begnügen. Fans des 1860 München zünden Pyro im Grünwalder Stadion vor Osnabrück-Spiel

Wer auf ein Feuerwerk hoffte an diesem Mittwochabend im Grünwalder Stadion, kam von Beginn an auf seine Kosten. Allerdings fackelten es nicht die Löwen auf dem Platz ab, sondern deren Anhänger in der Westkurve – offensichtlich war noch Material übrig, nachdem es auch schon vor drei Tagen beim S-Bahn-Derby in Unterhaching im Gästeblock gebrannt hatte. Auf dem Platz hingegen waren es die Gäste aus Niedersachsen, die die erste Duftmarke setzten. Kofi Amoako durfte seelenruhig durchs Mittelfeld spazieren, verzog aber aus der Distanz. Sekunden später traf Joel Zwarts, erst im Sommer aus München an die Bremer Brücke gewechselt, per Kopfball-Aufsetzer nur die Latte.

Und 1860? Die Elf von Trainer Argirios Giannikis schaffte es in der ersten halben Stunde kaum, die Osnabrücker Defensive in Gefahr zu bringen. Die Flanken, häufig von Tim Danhof und Morris Schröter geschlagen, fanden in den seltensten Fällen den gesuchten Patrick Hobsch. Ein zur Ecke abgefälschter Schuss von David Philipp, das war es im Prinzip an torgefährlichen Löwen-Szenen.

Ausgerechnet Ex-Löwe Joel Zwarts traf. – Foto: IMAGO/Oryk HAIST

Hobsch-Führung hat nur Minuten Bestand – Ex-Löwe Zwarts trifft für Osnabrück Kurz vor der Halbzeit sollte sich das ändern. Einen langen Ball vom Max Reinthaler, der überraschend Raphael Schifferl in der Innenverteidigung ersetzte, brachte Schröter direkt ins Zentrum auf den völlig blanken Hobsch, der entspannt zur Führung einschob – 1:0 für Sechzig. Die Freude sollte keine 120 Sekunden währen. Ausgerechnet – wie von einigen im Vorfeld befürchtet – Zwarts köpfte unbedrängt ein, der 1:1-Pausenstand. Nach dem wilden Ritt zum Ende des zweiten Durchgangs flachte die Partie nach dem Seitenwechsel wieder ab. Erstaunlich: die Gäste waren der Führung näher als den Gastgebern, die vor der Partie noch angekündigt hatten, ihre katastrophale Heimbilanz in dieser Saison aufpolieren zu wollen. Gut für die Löwen, dass bis auf lange Bälle in den Sechzehner auch dem VfL nicht viel einfiel.

Umkämpft bis zum Ende: 1860 München und Osnabrück schenken sich nichts. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner