Heimschwäche empfängt Auswärts-Schreck − Kuriosum in der Landesliga 4

Das Fußballjahr 2024 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu: In der Landesliga 4 findet am kommenden Wochenende der letzte Hinrundenspieltag statt.

Die letzte Niederlage des SV Rot-Weiß Deuten ist schon einige Zeit her: Am 13. Oktober unterlag die Mannschaft von Mike Ratkowski bei der Ibbenbürener Spielvereinigung mit 3:0. Seitdem sammelte Rot-Weiß 13 Punkte in vier Ligaspielen, schlug unter anderem die Hammer Spielvereinigung mit 4:0. Eine Serie, die der VfL Senden schon hinter sich hat. Nach sieben Siegen in Folge musste man sich gegen Ligaprimus FC Nordkirchen geschlagen geben (0:3). Der Formstärke des VfL tat das jedoch keinen Abriss − es folgte ein Unentschieden gegen den TuS Haltern und ein Sieg in Coesfeld. Die zwei beeindruckenden Serien trugen die beiden Teams auf die Ränge vier und fünf. Trotz einiger Punkte Abstand hinter dem Aufstiegsplatz − Senden steht sechs, Deuten sieben Zähler hinter dem FC Nordkirchen − halten drei potenzielle Punkte für einen Gewinner der Partie den Druck auf die Spitzengruppe hoch. Zwar treffen sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, jedoch spricht die Heimstärke des Gastgebers aus Senden sowie die Nachlässigkeit von Rot-Weiß Deuten in der Ferne, für einen positiven Ausgang der Partie auf Sendener Seite.

Täglich grüßt das Murmeltier: Auch am letzten Spieltag dieser Hinrunde bietet die Landesliga 4 einen weiteren Abstiegskracher: Die TSG Dülmen empfängt den Werner SC. Der nächste Anlauf für die TSG den immer noch anhaltenden Heimfluch zu besiegen − Sieben Spiele vor heimischem Publikum, zwei Remis, fünf Niederlagen. Das ist die bittere Realität beim Vorjahres-Zweiten. Hoffnungsmacher für Dülmen ist aber die noch schlechtere Auswärtsbilanz des kommenden Gegners. Nach jedem Spiel in auswärtigen Stadien ging der Werner SC als Verlierer vom Feld, ist damit die letzte verbleibende Mannschaft der Liga, die in der Ferne noch ohne Punktgewinn ist. Egal wie das Kellerduell am Sonntag ausgeht, eine der Negativ-Serie wird reißen − wir sind gespannt, wer am Ende mehr Grund zum Jubel hat!