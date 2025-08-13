Heimpremiere ohne Ertrag

Die FSV Schöningen muss weiterhin auf den ersten Erfolg in der neuen Regionalligasaison warten. Beim ersten Heimspiel der Vereinsgeschichte auf dieser Ebene unterlag der Aufsteiger dem SV Drochtersen/Assel mit 0:2. Vor 526 Zuschauern im Elmstadion zeigte das Team von Trainer Christian Benbennek über weite Strecken eine engagierte Leistung, scheiterte jedoch erneut an der fehlenden Durchschlagskraft im Angriff.

Der Gast aus dem Landkreis Stade reiste als Spitzenreiter mit makelloser Bilanz an – und wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht. Bereits nach einer Viertelstunde ging Drochtersen/Assel in Führung: Nach einem scharf getretenen Standard stieg am zweiten Pfosten ein Gästespieler am höchsten und köpfte wuchtig zum 0:1 ein. Schöningen brauchte einige Minuten, um sich von dem Rückstand zu erholen, kam dann aber besser ins Spiel.

Die größte Gelegenheit zum Ausgleich hatte Willi Evseev, dessen Distanzschuss jedoch vom stark reagierenden Schlussmann der Gäste an den Pfosten gelenkt wurde. Auch im zweiten Durchgang blieb Schöningen bemüht, hatte mehr Spielanteile und drängte zwischenzeitlich auf den Ausgleich. Doch in der Offensive fehlten die klaren Aktionen – entweder haperte es am letzten Pass oder am entschlossenen Abschluss. So blieb die Partie lange offen, ehe Drochtersen/Assel kurz vor dem Ende einen Konter zur Entscheidung nutzte.

Mit nun zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen und noch ohne eigenen Treffer steht die FSV vor einer wichtigen Trainingswoche. Am kommenden Samstag wartet mit dem SSV Jeddeloh ein direkter Konkurrent, gegen den die ersten Regionalligapunkte her sollen – und auch das erste Tor.