Heiligenfelde will gegen Steimbke den nächsten Schritt machen Trainer Pascal Witt: „Wir sehen uns auf Augenhöhe" – Steimbke im Umbruch, aber gefährlich

Vor dem Duell gegen den Tabellennachbarn SV Brigitta-Elwerath Steimbke äußert sich SV Heiligenfeldes Trainer Pascal Witt zuversichtlich, warnt aber auch vor der Spielstärke des Gegners. Die Partie am Sonntag könnte richtungsweisend für beide Teams werden.

Steimbke im Umbruch, Heiligenfelde will mutig auftreten Mit dem SV Brigitta-Elwerath Steimbke erwartet den SV Heiligenfelde am kommenden Sonntag ein Gegner, der sich in einem personellen Umbruch befindet, aber dennoch über eine klare Spielidee und Erfahrung verfügt. „Steimbke hat in den letzten Jahren einen Umbruch vollzogen und viele A-Jugendliche in den Kader aufgenommen, die jetzt Bezirksliga-Erfahrung mitbringen“, erklärt Trainer Pascal Witt vor dem Spiel. „Trotz des Umbruchs haben sie viel Erfahrung auf dem Platz und wissen, was sie mit dem Ball anfangen wollen.“

Witt erwartet einen Gegner, der auf einen ruhigen Spielaufbau setzt und die Kontrolle im Spiel sucht: „Steimbke will einen ruhigen Spielaufbau betreiben, deshalb wird die Aufgabe für uns nicht leicht.“ Für Heiligenfelde ist es daher das Ziel, das Spielgeschehen zu kontrollieren und mutig mit dem Ball aufzutreten. „Wir wollen Ballbesitzphasen haben und Steimbke so steuern, dass sie in unser Spiel passen und unsere Spielweise annehmen“, betont Witt.