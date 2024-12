Heidelberger Abstiegsrennen

Die höchste Spielklasse im badischen Fußballverband ist nach der ersten Halbserie eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Die Top Sechs besitzen realistische Aufstiegschancen, dazwischen gehören sechs Teams dem Mittelfeld an und hinten scheinen sich vier Mannschaften um den Strohhalm Relegationsplatz zu duellieren. In unserem Fazit zur Saisonhalbzeit werfen wir einen Blick auf die Lage der Liga und wagen eine Prognose.

Vier Punkte beträgt der Rückstand über den Winter zum 1.FC Bruchsal, der losgelegt hat wie die Feuerwehr und seine ersten neun Partien allesamt gewonnen hat. Aus den darauffolgenden sieben Spielen gab es vergleichsweise wenige zwölf Zähler. In der Rückrunde bahnt sich ein Zweikampf mit dem KSC an.

Heimlich, still und leise könnte man sagen, hat sich der 1.FC Mühlhausen in Position gebracht. Der Vorjahresfünfte und Finalist im badischen Pokal hat mit vier Siegen in Serie zum Jahresausklang seinen Punkteschnitt auf 2,0 Zähler pro Partie gesteigert und liegt für die Rückserie in Reichweite zur Vizemeisterschaft.