HEGGER + KRÜSSEL Cups - Der zweite Tag

In der Gruppe „Emsländische Volksbank“ gewannen sowohl der SV Olympia Laxten, als auch der SV Dalum ihre ersten beiden Partien gegen die klassentieferen Teams vom BV Clusorth-Bramhar und des TuS Lingen recht deutlich. Somit war früh klar, dass Dalum und Laxten sich für den Finaltag qualifiziert haben und der Gastgeber vom TuS und Clusorth-Bramhar leider ausgeschieden sind. Somit ging es in den abschließenden Gruppenspielen zum eine um Platz 3 und auf der anderen Seite um den Gruppensieg. Den dritten Ramg konnte sich - im direkten Aufeinandertreffen gegen unseren TuS - letztlich Clusorth sichern. Und das Spiel um Platz 1 gewann der Bezirksligist aus Laxten zuvor schon gegen Dalum.

BV Clusorth-Bramhar 3 Punkte; 8:13 Tore

TuS Lingen 0 Punkte; 4:20 Tore

In der „VGH Kotmann“ Gruppe fast ein Spiegelbild der vorherigen Gruppe. Der Titelverteidiger vom SV Holthausen-Biene machte mit dem bisher einzigen zweistelligen Sieg des Turniers direkt deutlich, wohin erneut die Reise gehen soll. Und auch das zweite Spiel konnte klar gewonnen werden. Ebenso konnte Concordia Emsbüren seine ersten beiden Partien erfolgreich gestalten, sodass die „Gruppen-Verhältnisse“ früh klar waren. SuS Darme spielte somit gegen den VfB Lingen aus, wer Gruppenletzter werden musste. Am Ende hatte Darme ganz knapp die Nase vorne; wenngleich det VfB in diesem Duell verletzungsbedingt einen Feldspieler ins Tor setzen musste. Im letzten Spiel des Abends ging es dann ins Duell um den Gruppensieg zwischen Holthausen-Biene und Emsbüren. Dem Landesligisten hätte hier schon ein Unentschieden gereicht. Doch auch wenn die Blau-Weißen hier deutlich mehr Mühe hatten, konnten sie auch dieses Match gewinnen und gehen als Gruppenerster und Favorit in den Finaltag.

VGH Kotmann Gruppe

SV Holthausen-Biene 9 Punkte; 17:1 Tore

Concordia Emsbüren 6 Punkte; 8:3 Tore

SuS Darme 3 Punkte; 3:10 Tore

VfB Lingen 0 Punkte; 4:18 Tore

Nach zwei Tagen haben wir mittlerweile 144, teils sehr schöne, Tore gesehen. Von diesen haben Philipp Elfert (Holthausen-Biene) und Fabian Alferink (SV Dalum) jeweils 5 erzielt und führen aktuell die Torjägerliste an. Jonas Griep (Clusorth-Bramhar) gehört auch noch in diesen Kreis, wird aber morgen nicht mehr dabei sein.

Die Ergebnisse der Vorrunden-Tage führen zu folgenden Zwischenrunden-Gruppen am Finaltag.

Gruppe Wasserverband Lingen: Voran Brögbern, Olympia Laxten, Adler Messingen und Concordia Emsbüren

Gruppe BP Lingen: ASV Altenlingen, SV Holthausen-Biene, TuS Lingen All Star Team und SV Dalum

Wir können uns also auf spannende Duelle freuen.