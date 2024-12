Heftige Derbypleite

Am 23. Spieltag kam es nun endlich zum Spitzenspiel der Verbandsliga zwischen den beiden halleschen Mannschaften vom VfL Halle 96 und der SG Buna Halle. Die Bunesen reisten als Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung zum Tabellennachbarn zum Stadion am Zoo. Nach der überragenden Leistung im Heimspiel gegen Piesteritz und mit dem 2:1 Hinspielsieg im Hinterkopf ging man mit breiter Brust ins Spiel. Das Spiel begann gleich temporeich, wobei allerdings die Spielkultur zunächst aufgrund der Wichtigkeit des Spiels zurückgestellt wurde. In den ersten Minuten zeigten die Hausherren gleich, dass sie dieses Spiel unbedingt und mit aller Kraft gewinnen wollten und somit konnten die Bunesen nicht wirklich dem Gegner ihr eigenes Spiel aufzwängen, weil die Gastgeber in der Defensive alle Angriffe des Tabellenführers zumeist konsequent mit viel Einsatz und Härte zerstörten. Die Gäste konnten sich vor allem im ersten Abschnitt bei ihrem starkaufspielenden Keeper Kullmann bedanken, welcher in Minute 8. und 17. mit tollen Reflexen sein Team vor einem frühen Rückstand bewarte. Auf der anderen Seite hatte Kroll nach einem schönen langen Pass von Lührs die erste gute Möglichkeit. Doch sein Schuss in der 14. Minute verfehlte das Tor um einen knappen Meter. Die wohl größte Chance für den Tabellenführer vergab dann Gros freistehend aus 8m. Sein Schuss ging Zentimeter über das Tor (28.). Aber nach und nach übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Platz und hätten in der 32. Minute in Führung gehen müssen. Doch dem Stürmer versagten aus 3m die Nerven und er verfehlte das Tor obwohl der zuvor gut reagierende Kullmann schon geschlagen am Boden lag. Vor allem im zentralen Mittelfeld wurden die zahlreichen Angriffe der VfLer vorgetragen, da sich die Bunesen dort ganz klar in quantitativer Unterzahl befanden. So kamen die Bunesen nur noch nach einem Zorn-Dribbling zu einer gefährlichen Situation, wobei er sich den Ball allerdings auf seinen schwächeren rechten Fuß legte (36.). So ging der Aufsteiger ein wenig glücklich mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach dem Pausentee ging es ähnlich weiter. So kamen die Gastgeber in der 48. Minute zu einem Lattentreffer. Kurz darauf verletzte sich der Mittelfeldmotor Pfeiffer am Knöchel, welcher in ein Loch trat. Die wohl spielentscheidende Situation ereignete sich nur fünf Minuten später. Der überfordert wirkende Schiedsrichter Kos gab dem Bunesen-Angreifer Gros nach einer eigentlich harmlosen Grätsche, welche zwar von hinten angesetzt wurde, aber ohne große Gegnerberührung sich vollzog, in der eigenen Hälfte zur Verwunderung vieler Akteure die Rote Karte. So hatten die Hausherren jetzt einen weiteren entscheidenden Vorteil, welchen sie in der 58. Minute zum 1:0 nutzen. Nach einem platzierten Flachschuss des überragenden Brauns aus 20m fand der Ball dann Weg ins Tor, wobei allerdings der sonst starke Keeper nicht chancenlos aussah. Die Bunesen waren mehr und mehr nur noch mit Defensivaufgaben beschäftigt. In der 65. Minute griff dann der Schiedsrichter zum zweiten Mal entscheidend in das Spiel ein, denn nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum zeigte er nach einer Rath-Attacke auf den Punkt, welche ansich berechtigt war. Allerdings wurde zunächst der Verteidiger beim Aufstehen vom Angreifer auf den Boden gedrückt und somit hätte der Unparteiische auf Freistoß entscheiden müssen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Uschner, wobei Kullmann sogar noch mit den Fingerspitzen dran war. Der Tabellenführer gab sich zwar nie auf, konnte aber kaum Akzente setzten. So waren ein Fernschuss von Sieb (67.) und ein harmloser Freistoß von Zorn (71.) noch die sehenswertesten Aktionen. Nach einem schön hervorgetragenen Angriff gingen die Gastgeber dann verdient mit 3:0 durch Harutyunyan in Führung. Wieder nur zwei Minuten später kam die nächste Hiobsbotschaft für die Gäste als Volkhardt kurz vor dem eigenen Strafraum seinen Gegner zu Boden legte und somit seine zweite Gelbe Karte sah. Allerdings war der Ball zuvor klar im Aus, aber der Unparteiische, welcher aus der Gästesicht klar gegen sie pfiff, unterbrach nicht das Spiel. Kurze Hoffnung kam für die nun zu neunt kämpfenden Bunesen noch mal auf, als der Keeper einen Sieb-Schuss nicht festhalten und somit Zorn zum Anschlusstreffer abstauben konnte (77.). Kurz darauf blieb dem Gast ein Elfmeter verwehrt als Sieb bei der Ballannahmen im Strafraum zu Fall gebracht wurde. So fiel in der 80. Spielminutedie letztendliche Entscheidung, wo Kullmann zunächst im „1 gegen 1“ noch klasse reagieren konnte, aber der eingewechselte Buschbeck dem Stürmer Werner den Ball dann mustergültig vorlegte. So endete nun auch das Topspiel zum Enttäuschen der Bunesen mit 1:4. Mit der insgesamt verdienten Niederlage haben die Bunesen ihre Tabellenführung an den Konkurrent vom VfL Halle 96 aufgrund des Torverhältnisses abgegeben. So haben sie jetzt die Landesmeisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand, zumal die Spieler Volkhardt und Gros für das nächste Heimspiel gegen den nicht zu unterschätzenden Haldenslebener SC nicht zur Verfügung stehen. Aber mit Sicherheit werden die Spieler, welche dort auf dem Platz stehen alles geben und die Ergänzungsspieler werden zeigen wollen, dass sie mehr als nur ein Ersatz sind.