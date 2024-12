Heeslinger SC gastiert im Verfolgerduell bei Borussia Hildesheim

Während andere Klubs bereits in die Winterpause gestartet sind, stehen beim Heeslinger SC noch zwei Partien auf dem Programm. Vorletzter Gegner ist Borussia Hildesheim. Das Spiel wird am Sonntag um 14 Uhr im Friedrich-Ebert-Stadion angepfiffen.

"Momentan gehe ich ganz fest davon aus, dass gespielt werden kann. Das Wetter soll sich zum Wochenende beruhigen und der Platz müsste bespielbar sein. Allerdings ist das Stadion in Hildesheim für seine schwierigen Platzverhältnisse bekannt. Der Boden ist seifig und tief. Das wird mit Sicherheit ein heißer Tanz auf schwerem Geläuf", so Malte Bösch vor der Partie gegen den aktuellen Tabellenfünften.

Hildesheim musste am vergangenen Wochenende eine Zwangspause einlegen, weil das Heimspiel gegen Egestorf/Langreder den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer fiel. Die jüngste Bilanz der Borussen ist nicht besonders erfolgreich. In den beiden Begegnungen zuvor unterlag die Elf von Trainer Marc Vucinovic jeweils knapp mit 0:1 gegen Delmenhorst und Vorsfelde. Um den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht zu verlieren, müssen die Gastgeber am Sonntag unbedingt punkten.

Allerdings ist der Abstand zum Tabellendritten aus Heeslingen denkbar knapp. Ganze zwei Punkte hat der Heeslinger SC mehr auf dem Konto, der zudem ein Spiel mehr bestritten hat. Aus Sicht von Malte Bösch ist der Gegner am Sonntag nur schwer auszurechnen. Die Borussen seien auf allen Positionen gut besetzt. Gegen die starken Offensivspieler sei die eigene Abwehr besonders gefordert, so der HSC-Trainer.

Gleiches gelte aber auch für den Heeslinger Sturm, der gegen den nächsten Gegner einen denkbar schweren Stand haben dürfte, denn Hildesheim gehört mit nur 23 Gegentoren zu den Abwehr-stärksten Teams der Liga. Trotz der schwierigen Aufgabe ist Malte Bösch zuversichtlich, "dass wir Zählbares mit auf die Heimreise nehmen werden".

HSC-Coach hat mehrere Alternativen in allen Mannschaftsteilen

Aus personeller Sicht hat er allen Grund, optimistisch zu sein: Ihm stehen am Sonntag 20 Spieler zur Verfügung. Damit hat Heeslingens Coach erneut mehrere Alternativen in allen Mannschaftsteilen. Zwar fehlen diesmal Oliver Gerken, Edison Mazreku und Darvin Stüve, doch der Ausfall ließe sich kompensieren, so Bösch, der sich erst am Sonntag auf die endgültige Formation festlegen will.

Sollte dem Heeslinger SC tatsächlich ein Auswärtssieg gelingen, bliebe er gewissermaßen in Lauerstellung und es bleibt abzuwarten, ob die Führenden, Spelle/Venhaus im Spiel gegen Lupo Martini Wolfsburg oder Schöningen im Duell mit Atlas Delmenhorst, nicht auch Federn lassen.