Heeslingen II fordert Uphusen – Selsingen zum Kellerduell in Riede

Die zweite Mannschaft des Heeslinger SC hat einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Nach vier Spieltagen rangiert das Team von Trainer Robin Cordes mit sieben Punkten auf Platz drei und mischt damit früh in der Spitzengruppe mit. Der kommende Gegner TB Uphusen hatte sich dagegen einen anderen Auftakt erhofft.

Der Absteiger aus der Landesliga war mit klaren Titelambitionen in die Saison gestartet. Nach dem Auftaktsieg in Oyten folgten jedoch zwei Unentschieden und eine Niederlage. Mit fünf Punkten liegt der Turnerbund nur auf Rang neun – eine ernüchternde Zwischenbilanz.

„Der Druck liegt ganz klar bei Uphusen“, meint Cordes. Seine Mannschaft liegt vier Punkte vor dem TB und kann selbst im Falle einer Niederlage nicht überholt werden. Mut macht zudem die Heimstärke: „Wir haben in zwei Heimspielen kein Gegentor kassiert“, betont der Coach. Erst am Freitag gewann seine Elf souverän 3:0 gegen Verden II und unterstrich dabei ihre Form.

Trotzdem sieht Cordes sein Team nicht in der Favoritenrolle: „Wir sind natürlich Außenseiter gegen eine so ambitionierte Mannschaft. Aber wir wollen den TB ärgern und gehen mit Selbstbewusstsein in die Partie.“