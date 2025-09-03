Heeslingen II fordert Uphusen – Selsingen zum Kellerduell in Riede

Am Mittwoch stehen in der Bezirksliga zwei Begegnungen auf dem Spielplan. Der Heeslinger SC II empfängt um 19.30 Uhr Landesliga-Absteiger TB Uphusen. Eine halbe Stunde später tritt der MTSV Selsingen zum Aufsteiger-Duell beim MTV Riede an.
Die zweite Mannschaft des Heeslinger SC hat einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Nach vier Spieltagen rangiert das Team von Trainer Robin Cordes mit sieben Punkten auf Platz drei und mischt damit früh in der Spitzengruppe mit. Der kommende Gegner TB Uphusen hatte sich dagegen einen anderen Auftakt erhofft.
Der Absteiger aus der Landesliga war mit klaren Titelambitionen in die Saison gestartet. Nach dem Auftaktsieg in Oyten folgten jedoch zwei Unentschieden und eine Niederlage. Mit fünf Punkten liegt der Turnerbund nur auf Rang neun – eine ernüchternde Zwischenbilanz.
„Der Druck liegt ganz klar bei Uphusen“, meint Cordes. Seine Mannschaft liegt vier Punkte vor dem TB und kann selbst im Falle einer Niederlage nicht überholt werden. Mut macht zudem die Heimstärke: „Wir haben in zwei Heimspielen kein Gegentor kassiert“, betont der Coach. Erst am Freitag gewann seine Elf souverän 3:0 gegen Verden II und unterstrich dabei ihre Form.
Trotzdem sieht Cordes sein Team nicht in der Favoritenrolle: „Wir sind natürlich Außenseiter gegen eine so ambitionierte Mannschaft. Aber wir wollen den TB ärgern und gehen mit Selbstbewusstsein in die Partie.“
Das zweite Bezirksligaspiel am Mittwoch führt nach Riede, wo zwei Aufsteiger aufeinandertreffen. Schon vor Saisonbeginn war klar, dass die Neulinge es schwer haben würden. Der MTSV Selsingen startete zwar mit einem 3:0-Sieg gegen Ippensen/Wohnste, blieb danach aber ohne Punkt.
Noch schwieriger verlief der Saisonstart für den MTV Riede, der nach vier Spieltagen mit nur einem Zähler Tabellenletzter ist. Den Punkt holte der MTV mit einem glücklichen Remis gegen Ippensen/Wohnste.
Für beide Teams ist die Begegnung daher von großer Bedeutung. „Wir wollen dort optimalerweise drei Punkte holen“, erklärt Selsingens Co-Trainer Carsten Müller. Er zeigt sich aber überrascht, dass Riede nach der souveränen Aufstiegssaison so schwach gestartet ist.
Von der Tabellensituation will sich der MTSV also nicht täuschen lassen. „Wir wissen, dass wir in dieser Liga nichts im Vorbeigehen erreichen werden. Deshalb müssen wir auch in Riede alles in die Waagschale werfen“, so Müller. Personell fehlen allerdings zwei Stammkräfte: Torhüter Sebastian Ehlers und Angreifer Fabian Wodke. Für Ehlers wird der junge Bennet Hesse sein Debüt im Seniorenbereich geben.