Die SG Haidmühle/Bischofsreut setzte sich mit einem Treffer in der Nachspielzeit gegen den SV Perlesreut II durch. – Foto: Bernhard Enzesberger

Haus i. W. und Ringelai trennen sich Remis - H´schmiding in Torlaune Überblick über den 7. Spieltag in der A-Klasse Freyung. Verlinkte Inhalte AK Freyung SG Preying Grafenau II Karlsbach Röhrnbach II + 8 weitere

Das Topspiel des 7. Spieltags in der A-Klasse Freyung zwischen dem SV Haus im Wald und dem TSV Ringelai endete ohne Sieger. Währenddessen feierten der SSV Hinterschmiding und die SG Preying/Tittling deutliche Siege. Diese und alle weiteren Spiele des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

In einem einseitigen Duell der A-Klasse Freyung setzte sich der SV Kumreut mit 3:0 gegen den SC Herzogsreut durch. Marko List eröffnete in der 28. Minute für Kumreut. So ging es in die Pause. Petr Balousek erhöhte eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:0. Kurz darauf erhielt Sebastian Rippl eine Zeitstrafe, doch Kumreut blieb dominant. In der 86. Minute krönte Balousek seine Leistung mit seinem zweiten Treffer der Partie. 80 Zuschauer sahen einen verdienten Sieg für die Heimelf.

Tore: 1:0 Marko List (28.), 2:0 Petr Balousek (76.), 3:0 Petr Balousek (86.) ---

Im Franz-Greipl-Stadion begegneten sich am Samstag die Teams von SV Haus i. W. und TSV Ringelai in einem spannenden A-Klasse-Duell. Die Partie begann mit einer gefährlichen Situation für die Gastgeber in der 2. Minute, die jedoch ungenutzt blieb. In der 7. Minute hatte Haus die erste Möglichkeit, als Riedl M. aus 15 Metern knapp am Tor vorbeischoss. Ringelai zeigte sich in der ersten Halbzeit druckvoller, doch die Chancen blieben aus. In der 41. Minute fiel das 1:0 für Haus: Mautner B. nutzte das Durcheinander im Strafraum und versenkte den Ball aus sechs Metern. Ringelai drängte auf den Ausgleich, doch die zweite Halbzeit begann eher verhalten. Erst in der 77. Minute gelang Jonas Einberger der verdiente Ausgleich mit einem kraftvollen Schuss aus zehn Metern. Das Spiel endete mit einem gerechten 1:1. Tore: 1:0 Benedikt Mautner (41.), 1:1 Jonas Einberger (77.) ---

Im Waldstadion Karlsbach erlebten die 130 Zuschauer ein torreiches Duell zwischen dem SV-DJK Karlsbach und SSV Hinterschmiding. Daniel Hödl eröffnete in der 21. Minute das Torfestival mit einem Schuss nach Vorlage von Simon Hackl. Kurz vor der Pause erhöhte Hödl auf 0:3, nachdem Kubitscheck in der 37. Minute das 0:2 erzielt hatte. Nach dem Seitenwechsel brachte Julian König die Karlsbacher mit seinem Treffer in der 47. Minute zurück ins Spiel (1:3). Doch Hinterschmiding konterte stark: Hödl erhöhte auf 1:4 (58.), bevor Michael Penzenstadler den Anschluss wieder herstellte (2:4, 60.). Christoph Gibis und Simon Hackl (79.) sorgten für klare Verhältnisse mit ihren Treffern zum 2:5 und 2:6. Kubitscheck setzte den Schlusspunkt für Schmiding mit dem 2:7 in der 89. Minute, ehe Bastian Rubenbauer in der Nachspielzeit auf 3:7 verkürzte. Hinterschmiding kann sich weiter auf ihre starke Offensive verlassen und bleibt auf einen Punkt an Tabellenführer Haus i. W. dran. Tore: 0:1 Daniel Hödl (21.), 0:2 Florian Kubitscheck (37.), 0:3 Daniel Hödl (42.), 1:3 Julian König (47.), 1:4 Daniel Hödl (58.), 2:4 Michael Penzenstadler (60.), 2:5 Christoph Gibis (72.), 2:6 Simon Hackl (79.), 2:7 Florian Kubitscheck (89.), 3:7 Bastian Rubenbauer (90.+3) ---

Im Karl-Breinbauer-Stadion kam es am Sonntag zu einem Duell zwischen der SG Preying/Tittling und dem TSV Grafenau II. Die Gäste gingen überraschend durch Pavle Vujanovic in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit gelang Stefan Seidl der Ausgleich (45.+3), als er nach einem geblockten Schuss von Sigl zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte. Nach dem Seitenwechsel übernahm die SG das Kommando. Florian Ellinger markierte in der 46. Minute das 2:1 mit einem Volley nach einer perfekten Flanke von Georg Haim. Josef Sigl erhöhte in der 59. Minute auf 3:1, nachdem er einem Verteidiger den Ball abnahm und souverän einschob. Nur elf Minuten später machte Sigl das 4:1, nachdem Michael Graf ihm mit einem Querpass bediente. In der Schlussminute setzte Georg Haim den Schlusspunkt zum 5:1, nach einer Vorlage von Abbas Alzakrootee. Ein verdienter Sieg für die SG Preying/Tittling vor 70 Zuschauern. Tore: 0:1 Pavle Vujanovic (42.), 1:1 Stefan Seidl (45.+3), 2:1 Florian Ellinger (46.), 3:1 Josef Sigl (59.), 4:1 Josef Sigl (70.), 5:1 Georg Haim (90.) ---

Vor 70 Zuschauern begann das Spiel vielversprechend für die Heimelf. In der 7. Minute brachte Maximilian Stoll den SV Perlesreut mit einem präzisen Abschluss nach einer Hereingabe von Felix Küblbeck in Führung. Fischer verfehlte den Hackentrick, sodass Stoll am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste. Doch die Gäste aus Haidmühle/Bischofsreut zeigten sich unbeeindruckt und glichen in der 29. Minute aus. Ein unglückliches Eigentor von Sebastian Freund, der den Ball gegen die Laufrichtung seines Keepers ins Netz kullern ließ, sorgte für den 1:1-Ausgleich. Im Laufe der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver, und in der 72. Minute erhielt Bastian Schraml von der SG Haidmühle eine Zeitstrafe von 10 Minuten. Als alles nach einem Remis aussah, gelang der SG in der Nachspielzeit doch noch das entscheidende Tor. In der neunten Minute der Nachspielzeit verwandelte Markus Dillinger einen direkten Freistoß an der 16er-Kante mit einem feinen Schlenzer über die Mauer, der flach neben dem Pfosten einschlug. So sicherte sich die SG Haidmühle/Bischofsreut mit einem 2:1-Sieg die drei Punkte. Tore: 1:0 Maximilian Stoll (7.), 1:1 Sebastian Freund (29. Eigentor), 1:2 Markus Dillinger (90.+9) ---