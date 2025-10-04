Hattrick! Unterhachings Siegesserie geht dank Aigboje weiter

Die SpVgg Unterhaching fegt die Gäste aus Fürth vom Platz und sorgt für ein wahres Torfestival. Vor allem einem Spieler ist der Sieg zu verdanken.

Die SpVgg Unterhaching empfängt heute das kleine „Kleeblatt“. Vor heimischer Kullisse wollen die Vorstädter zeigen, warum sie die Tabellenspitze stehen.

Am letzten Spieltag gelang der SpVgg Unterhaching ein Auswärtssieg gegen das Schlusslicht der Tabelle, Schwaben Augsburg. Mit diesem Sieg beendete der Tabellenführer endgültig seine kleine Ergebniskrise. In Führung brachte die Vorstädter Cornelius Pfeiffer. Dieser verwandelte souverän einen Foulelfmeter. Der Doppelpack von Simon Skarlatidis sicherte sich die Bender-Elf einen souveränen Auswärtssieg. Der Routinier ist auch wieder eine Option für die Startelf.

Die letzten Partien gegen die Zweitvertretung des Zweitligisten machen Hoffnungen. Zuletzt gelang den Hachingern zwei Siege in Folge. Jedoch sind die Fürther nicht zu unterschätzen. Auch wenn sie aktuell den 15. Tabellenplatz belegen und somit dem Tabellenkeller angehören, sind sie einer der defensiv-stärksten Mannschaften der Liga: Nur zwölf Gegentore kassierte das „Kleeblatt“.

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: SpVgg Unterhaching empfängt Greuther Fürth II

Mit einem Sieg können die Hachinger ihren Abstand auf die Konkurernz weiter ausbauen. Ihre letzten zwei Partien gewann die Bender-Elf souverän. Gelingt ihnen heute der Hattrick? Wir berichten im Live-Ticker aus dem Sportpark in Unterhaching .