Hassia will den Klassenverbleib, aber nicht um jeden Preis

Acht Zähler hat die Hassia in den bisherigen 18 Begegnungen geholt, davon vier in den letzten vier Partien unter Patrick Joerg. „Wir gehen ganz sicher nicht in die Runde und sagen, dass wir chancenlos sind“, sagt der 45-Jährige, der überzeugt ist, „dass der Klassenerhalt gelingen kann.“ Den Nichtabstieg als einziges Ziel schon in der Vorbereitung und dann vor jedem Spiel aufs Neue zu manifestieren und alles daran festzumachen, hält er für grundfalsch. Ihm geht es eher um den sportlichen Ehrgeiz und den Willen, auf dem Platz etwas zu beweisen. Sich selbst, den Zuschauern und erst recht den Kritikern. Das Wir-Gefühl stärken, nicht nur taktisch am und mit dem Team arbeiten. Eine Einheit bilden, „die Bock hat auf Fußball“, losgelöst vom Tabellenstand und dem ständigen Blick auf das Zahlenwerk. Der nämlich soll am besten gar nicht im Fokus stehen. „Am Ende werden wir sehen, was wir aus den zwölf Spielen gemacht und wie wir uns entwickelt haben“, sagt Joerg. Ihm ist wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und es gelingt, ein positives Gefühl ins Team zu bringen, um dann auf einer Erfolgswelle reiten zu können.

Generalprobe gegen SG Kirn/Sulzbach