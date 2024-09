Hassia Bingen eine Stunde auf Augenhöhe

Bingen. Eine Stunde lang war auf dem Büdesheimer Kunstrasen vor rund 100 Zuschauern alles gut aus Sicht von Hassia Bingen. Zwar hatte der SV Weisenau als Tabellenführer der Landesliga Ost bis dahin die besseren Gelegenheiten, spielerisch und von der Anzahl der Chancen her war die Hassia aber mindestens ebenbürtig. Am Ende setzten sich jedoch die routinierteren Gäste mit 3:1 durch. Vor allem, weil die Binger dazu kräftig Vorarbeit leisteten und der junge Schiedsrichter Franjo Bajan (Ludwigshafen) in seiner Zweikampfbeurteilung und der Verteilung von Gelben Karten keine Linie fand.