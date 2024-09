Harsefeld nutzt die Schwachstelle und A/O hat noch Luft nach oben

Die Rückkehr von Stürmer Alexander Neumann ins Kehdinger Stadion war die Anekdote des Spiels. Neumann spielte von 2014 bis zur vergangenen Saison für D/A und war stets für die ganz wichtigen Tore verantwortlich, in der Regionalliga wie im Pokal.

Für den Aufsteiger TSV Ottersberg hat der mittlerweile 35-Jährige auch schon sechs Tore erzielt. D/A-Verteidiger Christian Rusch, der mit „Neumi“ schon in der ersten Mannschaft zusammenspielte, sagte vor dem Duell, dass man Neumann nie ganz aus dem Spiel nehmen könne.

Und so freute sich Trainer Benjamin Zielke nach dem klaren Sieg umso mehr. „Ein entscheidender Punkt war sicherlich, dass wir verhindern konnten, dass Neumann zur Entfaltung kommt und seine Stärken ausspielt.“

D/A kontrollierte das Spiel von Anfang an und ging durch Maurits Nagel schon früh in Führung. Philipp Aue und Dennis Groten legten nach. „Hätten wir unsere Chancen noch konsequenter genutzt, hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können“, so Zielke, der sich aus seiner Sicht über ein entspanntes Spiel freute.

Tore: 1:0 (10.) Nagel, 2:0 (23.), 3:0 (50.) beide Aue, 4:0 (61.) Grooten. Nächstes Spiel: Schneverdingen - D/A II (Mi., 11.9., 19.30 Uhr).