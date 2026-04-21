»Hardcore« unter der Woche: »Brauchen verdammten ersten Sieg!«

Stadelns Schlussmann Tugay Akbakla und ein Bild, das nicht weiter erklärt werden muss. – Foto: Mario Wiedel

Die Entscheidung naht! Bevor die finalen vier Spieltage über die Bühne gehen, muss noch die Tabelle gerade gerückt werden. Das geschieht am Dienstagabend in Form von drei Nachholspielen, die allesamt mit Brisanz daherkommen. Denn während Cham und Neumarkt mit einem Sieg weiter im Titelrennen bleiben können, geht es für Erlangen und vor allem Stadeln sowie Coburg um wichtige Punkte - wenn nicht sogar um alles...

Heute, 18:15 Uhr FSV Stadeln Stadeln FC Coburg FC Coburg 18:15 PUSH



Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Es war hart für uns am vergangenen Wochenende, in der 82. Minute das 0:1 zu bekommen. Die Jungs haben einmal mehr alles versucht und auch spielerisch waren wir da - aber es hat nicht sollen sein. Da tut so weh! Wahnsinn! Hardcore! Leider Gottes passieren derzeit einfach zu viele Fehler. Momentan geht es mit dem Teufel zu. Nichtsdestotrotz brauchen wir am Dienstag den verdammten ersten Sieg im Jahr 2026! Es kann nicht sein, dass die Jungs nicht endlich belohnt werden."



Personal: Jan Koch steht wieder zur Verfügung.









Personal: Leonard Späth und Maximilian Kling sind verletzt, Jonathan Baur fraglich.



Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Das Spiel gegen Stadeln ist ein wahres 6-Punkte-Spiel. Wir wollen den Dreier holen, um den Abstand zum Tabellenletzten zu vergrößern. Wir wollen alles reinhauen, was irgendwie geht!"Personal: Leonard Späth und Maximilian Kling sind verletzt, Jonathan Baur fraglich. Zudem sehen Aykut und Cancut Civelek nicht mehr zur Verfügung









Der ATSV Erlangen hat bis dato keine Informationen übermittelt.



Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Uns erwartet ein Duell mit einem starken Gegner. Erlangen ist eine echte Herausforderung. Die individuelle und spielerische Klasse vom ATSV ist unbestritten. In den Zweikämpfen agieren sie sehr präsent. Sie spielen einen schnellen und dynamischen Fußball. Wir stellen uns auf eine physisch wie spielerisch intensive Begegnung ein. Für uns selbst die Gelegenheit, uns auswärts bei einem spielstarken sowie heimstarken Gegner zu beweisen und zu wachsen."



Personal: Andre Adkins (verletzt) und Lukas Leutner (Rotsperre) sind nicht mit dabei.







Heute, 18:15 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 18:15 live PUSH



Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Weiden - eine Mannschaft, die einen sehr intensiven Fußball spielt. Die vergangenen Spiele zeugen auch von ungemeiner Qualität. Für uns geht es darum, gegen die Mannschaft der Stunde zu bestehen. Dafür braucht es eine hohe eigene Intensität mit viel Laufbereitschaft. Auch aufgrund der vierten Englische Woche in Folge wird's extrem schwierig, aber wir wollen die drei Punkte holen."



Personal: Die Dauerbelastung hat enorm viele Fragezeichen zur Folge.



Michael Riester (Trainer, Weiden): "Für uns kommen in dieser Woche absolute Plus-Spiele zu, auf die wir uns extrem freuen. Wir wollen unsere Form mit den Spitzenteams der Liga, erst Neumarkt dann Eltersdorf, messen und auch selbstbewusst genug sein, um auch gegen diese Teams zu punkten!"



Personal: Fehlen werden Youngster Paul Reitzig, der unter der Woche am Knie operiert und das komplette Kalenderjahr ausfallen wird, sowie Alex Kautz, der noch zwei Wochen nach einer Prellung pausieren muss. Stefan Pühler muss nach überstandener Knieverletzung nach einem Trainingszusammenprall mit einer Schulterblessur erneut aussetzen. Lukas Bauer (zuletzt krank) und Jakob Höfler (nach Langzeitverletzung) werden in den Kader zurückkehren.