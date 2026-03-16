Hannemann trifft doppelt: Haching gewinnt Topspiel

1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching Tim Hannemann – Foto: IMAGO/Melanie Zink

Vor allem eine starke erste Halbzeit legte den Grundstein für einen Erfolg des Regionalliga-Zweiten im Spitzenspiel an der Valznerweiherstraße. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Gegen den Ball waren wir in richtigen Momenten total sauber und klar, sind in Führung gegangen und haben wenig zugelassen“, meinte Bender.

Der Titelkampf in der der Regionalliga Bayern ist wieder neu entfacht: Die SpVgg Unterhaching hat sich mit dem Auswärtssieg bei Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II der Tabellenspitze angenähert. Nach dem 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg vor rund 500 Zuschauern auf dem Platz am Trainingsgelände des „Club“ liegt die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender nur noch drei Zähler hinter den Franken, die noch vor wenigen Wochen sieben Punkte Vorsprung auf die Vorstädter besaßen.

Die Hachinger stellten die Weichen dabei früh auf Erfolg. Beim ersten Gäste-Angriff verpasste Moritz Müller zunächst aus spitzem Winkel zwar das Tor, doch über Cornelius Pfeiffer landete der Ball bei Tim Hannemann, der auf das leere Tor zum 1:0 aus kurzer Distanz einschob (7.). Beim zweiten Treffer ging es dann schnell, ein schnörkelloser Konter endete mit einer Hereingabe vom rechten Flügel von Müller zu Hannemann, der freistehend vor FCN-Torwart Robin Lisewski zum Hachinger 2:0 traf (19.).

Auf der Gegenseite war die Heimelf um einen Anschlusstreffer bemüht, konnte Hachings Torwart Erion Avdija allerdings nicht überwinden. In der ersten Hälfte zielte Nürnbergs Ayoub Chaikhoun ebenso knapp neben das Hachinger Tor (23.) wie sein Mitspieler Eryk Grzywacz (40.).

Unterhaching hält gegen Nürngerg II die Null und siegt dank doppeltem Hannemann

Im zweiten Durchgang rannte die U23 des „Club“ an, und auf der Gegenseite beschränkten sich die Gäste komplett auf die Defensive. Für die stärker werdenden Nürnberger verzog zunächst Chaikhoun aus aussichtsreicher Position (60.) und ein Schuss von Joel Skowronek wurde in letzter Sekunde von der SpVgg-Abwehr zur Ecke geklärt (73.). Ein Strafraumgewühl nach Ecke brachte dem Ligakrösus ebenso nichts Zählbares ein (90.). Wenngleich diesmal bei den Hachingern im Spiel nach vorne nicht viel zusammenlief, lobte Bender sein Team dennoch. „Wir haben es in der Defensive echt gut gemacht.“

Der Kampf um das Ticket für die Relegationsspiele – Nürnberg II hatte jüngst verzichtet, somit ist unter Umständen Platz zwei für eine Qualifikation maßgeblich – bleibt allerdings weiterhin spannend. Hachings Verfolger FC Würzburger Kickers gewann seine Partie beim FC Augsburg II mit 1:0. Damit sind die Unterfranken weiterhin punktgleich mit den Hachingern, die mit dem Nachholspiel am morgigen Dienstag gegen den FC Augsburg II sogar an die Tabellenspitze rücken können.

1. FC Nürnberg II – SpVgg Unterhaching 0:2 (0:2) SpVgg Unterhaching: Avdija – Ehlich, Stiefler, Winkler, Breuer – Ortel, Gevorgyan – Müller (74. Negele), Hannemann, Skarlatidis (90.+2 Aigboje) – Pfeiffer (83. Krupa) Tore: 0:1, 0:2 Hannemann (7., 19.)