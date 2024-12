Hanna Zimmermann hat sich ihren Ruf als Torjägerin erarbeitet

Fußball, das bedeutet für Hanna Zimmermann loszulassen. Was war davor, was kommt danach? Egal. Für die Zeit auf dem Spielfeld rückt es weit in den Hintergrund. "Der Fußball ist mein großer Ausgleich, mein Ventil. Ich fühle mich befreit auf dem Platz", beschreibt die 23-Jährige selbst ihre Verbundenheit. Seit etwa fünf Jahren trägt die älteste von drei Schwestern der Familie Zimmermann das Trikot des aktuellen Landesligisten SV Titisee, der ihr "einen Ort zum Wohlfühlen" generiert.

Angefangen hat alles beim SV Gündelwangen: Mit sechs Jahren schnürte Hanna Zimmermann dort erstmals die Fußballschuhe. "Ein Kindergartenfreund hat mich zum Bambinitraining mitgenommen", berichtet sie von ihren ersten Gehversuchen auf dem grünen, gleichmäßig geschorenen Untergrund. In den darauf folgenden 17 Jahren hat sich Hanna Zimmermann zu einer Torjägerin entwickelt, deren "Abschlussqualitäten und Biss" SVT-Trainerin Nadine Kaiser als ihre größten Qualitäten bezeichnet. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.