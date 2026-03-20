Hankofens Problem: »Es ist Wahnsinn, dass...« - Entwarnung bei Lermer

Die SpVgg Hankofen-Hailing schwebt in der Regionalliga Bayern in großer Abstiegsgefahr. Die "Dorfbuam" sehnen ein Erfolgserlebnis und den ersten Sieg nach der Winterpause herbei. Die nächste Chance, das Blatt zu wenden, hat die Elf von Coach Tobias Beck am morgigen Samstag zu Gast beim FC Memmingen. Anstoß ist um 14 Uhr.
Ein Lichtblick in sportlich tristen Tagen am Tabellenende der Regionalliga Bayern. Aufgegeben haben sich die "Dorfbuam" aber noch längst nicht - warum auch. Was es jetzt dringend - und schnell - braucht, ist aber auch klar: "Wir wollen in Memmingen drei Punkte holen, egal wie. Ein Erfolgserlebnis wäre so wichtig für die Mannschaft." Beck ist darauf erpicht, trotz der Rückschläge zuletzt keine Negativstimmung aufkommen zu lassen: "Ich habe es der Mannschaft gesagt: Wir müssen positiv bleiben, weiter an uns glauben."
Und so weit weg, wie es die 0:3-Pleite gegen Schwaben Augsburg auf den ersten Blick suggeriert, ist Hankofen laut Beck nicht: "Wir haben die Partie ausgiebig analysiert. So schlecht war die Leistung bestimmt nicht. Es ist Wahnsinn, dass wir aus dem Spiel ohne Torerfolg rausgehen. Denn wir haben uns genügend Chancen erarbeitet. Den einzigen Vorwurf, den man dem Team neben der fehlenden Kaltschnäuzigkeit machen muss, ist der, dass wir uns bei den Gegentoren einfach nicht gut verhalten haben."
Dem kommenden Gegner bringt Beck höchsten Respekt entgegen: "Ganz stark, wie das die Memminger als Aufsteiger machen. Sie wissen, was sie können, und was sie nicht können. Ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist beeindruckend."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Neben Tobias Lermer müssen die Niederbayern auch weiterhin auf Brian Wagner verzichten. Der Taktgeber laboriert immer noch an einer Bauchmuskelzerrung, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Daniel Rabanter muss krankheitsbedingt passen. David Löffler befindet sich im Aufbautraining.
Das sagt Memmingens Cheftrainer Matthias Günes: "Unabhängig von der Tabellensituation erwartet uns eine ganz unangenehme Aufgabe. Unser Gegner steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte. Für Hankofen kommt es aber nicht überraschend, dass sie gegen den Abstieg kämpfen, darauf sind sie seit dem ersten Spieltag eingestellt. Eine Mannschaft, die immer bei sich bleibt und weiß, worum es geht. Deshalb ist das auch für uns nicht unbedingt ein Vorteil."
Personalien FC Memmingen: Marcello Barbera und Kevin Haug, die vergangene Woche beim Auswärtsspiel in München (2:2) noch angeschlagen gefehlt haben, sind wieder mit dabei. Hinter dem Einsatz von David Bauer steht noch ein Fragezeichen, er war die Woche über krank. Kapitän Lukas Rietzler macht nach seinem Muskelfaserriss Fortschritte und dürfte in ca. zwei Wochen wieder mit dabei sein können.