Hankofens Problem: »Es ist Wahnsinn, dass...« - Entwarnung bei Lermer Samstag - 24. Spieltag: Die SpVgg gastiert in Memmingen und sehnt ein Erfolgserlebnis herbei +++ Keine Kreuzband-Verletzung bei Lermer von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Glück im Unglück für Tobias Lermer (li.): Die Knieverletzung ist nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Der Stürmer wird aber rund zwei Wochen pausieren müssen. – Foto: Charly Becherer

Die SpVgg Hankofen-Hailing schwebt in der Regionalliga Bayern in großer Abstiegsgefahr. Die "Dorfbuam" sehnen ein Erfolgserlebnis und den ersten Sieg nach der Winterpause herbei. Die nächste Chance, das Blatt zu wenden, hat die Elf von Coach Tobias Beck am morgigen Samstag zu Gast beim FC Memmingen. Anstoß ist um 14 Uhr.



Die wichtigste Meldung dieser Tage für die "Dorfbuam" vorweg: Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Tobias Lermer nicht bestätigt. Die MRT-Untersuchung am gestrigen Donnerstag hat gezeigt, dass sich der 30-Jährige keine Kreuzbandverletzung zugezogen hat. Tobias Beck zur Diagnose: "Er ist zum Glück relativ glimpflich davongekommen. Das Kreuzband sowie die Innen- und Außenbänder sind intakt. Allerdings ist die Kapsel eingerissen und er hat in dem Bereich eine starke Prellung. 'T' muss jetzt zwei Wochen pausieren, dann wird er aller Voraussicht nach wieder einsteigen können." Die wichtigste Meldung dieser Tage für die "Dorfbuam" vorweg: Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Tobias Lermer nicht bestätigt. Die MRT-Untersuchung am gestrigen Donnerstag hat gezeigt, dass sich der 30-Jährige keine Kreuzbandverletzung zugezogen hat. Tobias Beck zur Diagnose: "Er ist zum Glück relativ glimpflich davongekommen. Das Kreuzband sowie die Innen- und Außenbänder sind intakt. Allerdings ist die Kapsel eingerissen und er hat in dem Bereich eine starke Prellung. 'T' muss jetzt zwei Wochen pausieren, dann wird er aller Voraussicht nach wieder einsteigen können." Ein Lichtblick in sportlich tristen Tagen am Tabellenende der Regionalliga Bayern. Aufgegeben haben sich die "Dorfbuam" aber noch längst nicht - warum auch. Was es jetzt dringend - und schnell - braucht, ist aber auch klar: "Wir wollen in Memmingen drei Punkte holen, egal wie. Ein Erfolgserlebnis wäre so wichtig für die Mannschaft." Beck ist darauf erpicht, trotz der Rückschläge zuletzt keine Negativstimmung aufkommen zu lassen: "Ich habe es der Mannschaft gesagt: Wir müssen positiv bleiben, weiter an uns glauben."

Auf Daniel Rabanter (re.) muss die SpVgg krankheitsbedingt in Memmingen verzichten. – Foto: Charly Becherer



Und so weit weg, wie es die 0:3-Pleite gegen Schwaben Augsburg auf den ersten Blick suggeriert, ist Hankofen laut Beck nicht: "Wir haben die Partie ausgiebig analysiert. So schlecht war die Leistung bestimmt nicht. Es ist Wahnsinn, dass wir aus dem Spiel ohne Torerfolg rausgehen. Denn wir haben uns genügend Chancen erarbeitet. Den einzigen Vorwurf, den man dem Team neben der fehlenden Kaltschnäuzigkeit machen muss, ist der, dass wir uns bei den Gegentoren einfach nicht gut verhalten haben."

Dem kommenden Gegner bringt Beck höchsten Respekt entgegen: "Ganz stark, wie das die Memminger als Aufsteiger machen. Sie wissen, was sie können, und was sie nicht können. Ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist beeindruckend." Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Neben Tobias Lermer müssen die Niederbayern auch weiterhin auf Brian Wagner verzichten. Der Taktgeber laboriert immer noch an einer Bauchmuskelzerrung, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Daniel Rabanter muss krankheitsbedingt passen. David Löffler befindet sich im Aufbautraining.

Memmingens Coach Matthias Günes und sein Team schlagen sich als Aufsteiger mehr als achtbar und haben schon 31 Zähler auf dem Konto. – Foto: Siegfried Rebhan