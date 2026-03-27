Hankofens 6. Versuch: Ein Zeichen setzen im »Schneckenrennen«

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Führungsfigur Tobias Lermer muss noch passen, das lädierte Knie ist noch angeschwollen. "Er hat am kommenden Dienstag nochmal eine abschließende Untersuchung. Wir hoffen, dass er vielleicht Ende nächster Woche wieder einsteigen kann", informiert Beck. Stammtorhüter und Kapitän Sebastian Maier musste vergangene Woche in Memmingen kurzfristig passen wegen muskulärer Probleme. "Basti war Anfang der Woche noch nicht wieder bei 100 Prozent, konnte erst am gestrigen Donnerstag wieder das Trainingsprogramm abspulen. Bei Muskel-Geschichten muss man immer vorsichtig sein. Wir werden deshalb kein Risiko eingehen. Ob er spielen kann, wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden", so Beck, der sein Team aber trotz des drohenden Ausfalls gewappnet sieht: "Patrik (Neumayer, Anm.d.Red.) hat seine Sache in Memmingen sehr gut gemacht. Deshalb haben wir da keinerlei Bauschmerzen." Brian Wagner muss ebenfalls noch passen. Er absolviert aber bereits wieder Lauftraining und sollte in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.