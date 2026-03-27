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Ligavorschau
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Hankofens 6. Versuch: Ein Zeichen setzen im »Schneckenrennen«
Die Geschichte wird allmählich zur "Never Ending Story": Woche für Woche hofft die SpVgg Hankofen-Hailing in der Regionalliga Bayern auf das so heiß ersehnte Erfolgserlebnis in Form eines Siegs, doch der will einfach nicht klappen. In fünf Versuchen nach der Winterpause hat`s bislang nicht sein sollen, haut`s nun endlich im sechsten Anlauf hin? Die "Dorfbuam" empfangen am morgigen Samstag die SpVgg Bayreuth. Anpfiff im Maierhofer Bau-Stadion ist um 14 Uhr.
Das 1:1 in Memmingen war ergebnistechnisch nicht Fisch, nicht Fleisch. Eigentlich zu wenig in der Situation der Hankofener. Aber kleiner Lichtblick am Rande: Weil Viktoria Aschaffenburg erneut verloren hat, reichte der eine Punkt zumindest dafür, die rote Laterne nach Mainfranken weiterzureichen. Und weil auch Schwaben Augsburg in Bayreuth keine Punkte ergatterte, konnte die SpVgg den Rückstand auf die Relegationsplätze ein klein wenig verkürzen. Vier Zähler fehlen Hankofen im Moment, um sich zumindest in die Saisonverlängerung zu retten. Trotz der prekären wird in Hankofen niemand hektisch. "Es ist ja keine Überraschung, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Auf dieses Szenario waren wir von Anfang an eingestellt. Wir bleiben daher ruhig und glauben weiter an uns", versichert Cheftrainer Tobias Beck, der freilich auch weiß, dass irgendwann - und das lieber eher als später - ein Sieg her muss, um die Worte auch mit Leben zu füllen.
Vorm kommenden Gegner hat Beck großen Respekt: "Obwohl es in Bayreuth dem Vernehmen nach eine turbulente Winterpause war, sind sich erstaunlich gut aus den Startlöchern gekommen und haben 2026 noch kein Spiel verloren. Blickt man genau hin, dann wird auch klar, warum: Mit Maximilian Fesser, Angelo Brückner, der bei den Bayern war oder Davide Sekulovic, der im Profikader des FC Ingolstadt stand, um drei Beispiele zu nennen, haben sie enorme Qualität hinzugewonnen."
Patrick Choroba und Kollegen sehnen den ersten Sieg nach der Winterpause herbei. – Foto: Jonas Baier
Trotzdem zählt nur ein Heimsieg: "Wir haben vergangene Saison bewiesen, dass wir sie zuhause schlagen können. Der Abstiegskampf gleicht im Moment einem Schneckenrennen. Kein Team kommt so wirklich vom Fleck. Mit einem Heimsieg wollen wir ein Zeichen setzen", gibt Beck vor.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Führungsfigur Tobias Lermer muss noch passen, das lädierte Knie ist noch angeschwollen. "Er hat am kommenden Dienstag nochmal eine abschließende Untersuchung. Wir hoffen, dass er vielleicht Ende nächster Woche wieder einsteigen kann", informiert Beck. Stammtorhüter und Kapitän Sebastian Maier musste vergangene Woche in Memmingen kurzfristig passen wegen muskulärer Probleme. "Basti war Anfang der Woche noch nicht wieder bei 100 Prozent, konnte erst am gestrigen Donnerstag wieder das Trainingsprogramm abspulen. Bei Muskel-Geschichten muss man immer vorsichtig sein. Wir werden deshalb kein Risiko eingehen. Ob er spielen kann, wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden", so Beck, der sein Team aber trotz des drohenden Ausfalls gewappnet sieht: "Patrik (Neumayer, Anm.d.Red.) hat seine Sache in Memmingen sehr gut gemacht. Deshalb haben wir da keinerlei Bauschmerzen." Brian Wagner muss ebenfalls noch passen. Er absolviert aber bereits wieder Lauftraining und sollte in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.