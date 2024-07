Mehr Mühe als gedacht hatten Anfang Februar Michael Lummer (vorne) und die SpVgg Hankofen-Hailing gegen Seebach um Christoph Beck. Der TSV-Kapitän muss dieses Mal aber gesperrt zusehen. – Foto: Paul Hofer

Hankofen und Seebach: Die Suche nach dem guten Gefühl 3. Qualifikationsrunde Totopokal - Samstag: "Dorfbuam" zu Gast im Deggendorfer Stadtteil Verlinkte Inhalte Pokal-Quali Hankofen Seebach

Pflichtspielauftakt für die SpVgg Hankofen-Hailing und den TSV Seebach! Der Landesligist aus dem Deggendorfer Stadtteil empfängt am morgigen Samstag um 15 Uhr den Regionalliga-Aufsteiger im Rahmen der 3. Qualifikationsrunde des Bayerischen Totopokals. Der Sieger der Partie ist für die 1. Hauptrunde des Totopokals qualifiziert und darf auf namhafte Gegner teils aus der 3. Liga hoffen. Steht es nach 90 Minuten Unentschieden, geht`s direkt ins Elfmeterschießen. Die 1. Hauptrunde wird dann nächsten Freitag, den 19. Juli in der Spielbank Bad Kötzting ausgelost.



Bei der SpVgg Hankofen-Hailing ist alles auf den 20. Juli ausgerichtet. Dann nämlich starten die "Dorfbuam" zu Gast beim FC Eintracht Bamberg in die neue Saison der Regionalliga Bayern. Intensive Wochen liegen hinter den Spielern, ab sofort wird das Pensum gedrosselt. Spielertrainer Tobias Beck kündigte bereits am Mittwoch nach dem mühsamen 1:0-Erfolg beim Landesligisten ASV Burglengenfeld an, die Regeneration stehe nun nach knackigen Einheiten und Testspielen im Vordergrund, um ausgeruht die Herausforderung 4. Liga in Angriff nehmen zu können.



Bevor es aber so weit ist, steht das Pokalspiel in Seebach noch auf dem Programm. "Wir wollen uns Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl holen. Seebach hat den Bayernliga-Aufstieg nur knapp in der Relegation verpasst. In der Wintervorbereitung haben wir 0:3 gegen sie verloren. Wir treffen also auf einen sehr guten Gegner", meint Beck, der bereits ein Fazit über die zurückliegende Vorbereitung ziehen kann: "Unsere überwiegend jungen Neuzugänge haben sich reibungslos integrieren können. Freilich müssen sie sich erst im Kader positionieren, denn alle kommen von Nachwuchsteams oder unterklassigen Mannschaften. Wir dürfen also keine Wunderdinge von ihnen erwarten. Was sehr positiv ist: Wir haben sehr intensiv arbeiten können. Wir haben so gut wie keine Verletzten zu beklagen, hoffentlich bleibt das im Saisonverlauf auch so. Die Jungs sind fit, das stimmt uns optimistisch. Wo wir dann wirklich stehen, werden wir nach dem Spiel in Bamberg wissen." Die Aufstellung in Seebach dürfte schon ein klarer Fingerzeig sein, wer kommende Woche dann in Bamberg von Anfang an auf dem Rasen stehen wird.

Fast geschafft: Die anstrengende Vorbereitung haben Hankofens Kicker bald hinter sich gebracht. – Foto: Charly Becherer





Von der taktischen Ausrichtung her wird es Hankofen mit einer Fünferkette in der Defensive angehen, die im Spiel nach vorne dann zu einer Dreierkette wird. "Das funktioniert von Training zu Training immer besser. Durch die Fünferkette versprechen wir uns einfach mehr Stabilität in der Defensive. Darauf wird es nämlich ankommen, dass wir so wenige Gegentore wie möglich zulassen. Nach vorne sind wir immer für ein Tor gut. Es wird auch mal ein 1:0 reichen müssen", wirft Beck den Blick schon voraus. Wie bereits angesprochen, haben die "Dorfbuam" kaum personelle Sorgen. Nur Jonas Hoffmann fällt aufgrund seiner Oberschenkelverletzung noch aus. Youngster Simon Pichlmeier hat leichte Beschwerden an der Leiste und wird wahrscheinlich geschont werden. Daniel Rabanter kommt im Laufe des heutigen Freitags erst von seinem beruflich bedingten zehntägigen Auslandsaufenthalt zurück. Bei ihm soll kurzfristig entschieden werden, ob ein Einsatz Sinn macht.