Hankofen-Termine: Testspiel-Highlight gegen Al-Nasr SC

Da es in der Regionalliga Bayern in diesem Jahr erst am letzten Juli-Wochenende wieder um Punkte und Tore geht, können die Viertligakicker der SpVgg Hankofen-Hailing nach den beiden kräftezehrenden Relegationduellen gegen den Bayernliga-Vizemeister SV Erlbach ausreichend erholen. Der Ernst des (Fußball-)Lebens beginnt für das Team um die beiden Top-Scorer Andreas Wagner und Tobias Lermer am 19. Juni, an dem Chefanweiser Tobias Beck seine neuformierte Truppe zum offiziellen Trainingsauftakt bietet.