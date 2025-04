Hankofen-Statement: Choroba wird spielender Co-Trainer

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Mit Trainer Tobias Beck bin ich in Reisbach beim Cageball erstmalig in Kontakt gekommen und über den Ex-Hankofener David Vogl haben wir die Verbindung aufrechterhalten. Die Gespräche mit Tobias und dem sportlichen Leiter Richard Maierhofer waren von Anfang an fair, zielgerichtet und angenehm. Schnell war klar, dass wir Fußball ähnlich denken. Schlussendlich sind wir uns einig geworden und es ist sehr positiv für mich, dass ich mir in Hankofen erste Sporen im Trainerbereich verdienen kann. Ich will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und ihr ein Leader sein. Sportlich will ich mich ebenso beweisen”, sagt Patrick Choroba, der gebürtig aus Gütersloh stammt und der Liebe wegen im Landkreis Passau heimisch geworden ist.