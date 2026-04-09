Hankofen: Schock-Diagnose für Brian Wagner - Auswärtspartie in Ansbach Der Leistungsträger der Dorfbuam hat eine Schambeinentzündung +++ Bei den heimstarken Mittelfranken sind die Dorfbuam zum Punkten verdammt von Thomas Seidl · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Ob Brian Wagner (li.) in dieser Saison nochmal für die SpVgg Hankofen-Hailing auflaufen kann, ist mehr als fraglich – Foto: Charly Becherer

Wenn nach 27 Partien erst 18 Punkte auf der Habenseite stehen, ist die Messe eigentlich im Normalfall gelesen. In der Regionalliga Bayern gestaltet sich die Situation in dieser Spielzeit etwas anders und das Wetteifern um den Klassenerhalt zwischen den fünf letztplatzierten Teams hat sich zu einem echten Schneckenrennen entwickelt. Daher darf sich auch die SpVgg Hankofen-Hailing weiter Hoffnung machen, wenngleich bei den Kickern vom Reißinger Bach aktuell die Rote Laterne leuchtet.



Am Samstag-Nachmittag steht für Choroba, Käufl & Co. das Gastspiel bei der SpVgg Ansbach auf dem Programm, die mit 34 Zähler derzeit den elften Rang belegt und mit einem Heimerfolg die allerletzten (Mini-)Zweifel am Ligaverbleib beseitigen kann.

"Unsere Leistungen sind größtenteils nicht schlecht und wir haben immer wieder richtig gute Phasen, in denen wir auch etablierten Regionalliga-Teams voll Paroli bieten können. Unsere Punktausbeute ist aber nicht zufriedenstellend - da brauchen wir nichts schönreden", sagt Hankofens Coach Tobias Beck, der am Mittwoch eine Hiobsbotschaft verkraften musste. Bei Brian Wagner wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Schambeinentzündung diagnostiziert. "Das war im ersten Moment schon ein Schock. Brian ist einer unserer Schlüsselspieler, den wir gerade jetzt dringend benötigen würden. Wie lange er uns fehlen wird, ist schwer vorherzusagen. Die kommenden Wochen werden wir aber nicht mit ihm planen können", seufzt Beck. Auch das Comeback von Top-Scorer Tobias Lermer verzögert sich. "Tobi hat das Lauftraining aufgenommen. Ob er für Samstag eine Kaderoption wird, ist eher unwahrscheinlich", verrät der SpVgg-Coach, der zudem auf den im Aufbau befindlichen David Löffler sowie den beruflich verhinderten Daniel Ertel verzichten muss.





