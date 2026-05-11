Hankofen präsentiert 1. Neuzugang: Talent Troffer kommt aus Deggendorf Der 18-Jährige ist der Sohn des ehemaligen SpVgg-Spielers Franz Troffer von PM/mwi · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser

Benedikt Troffer schließt sich der SpVgg Hankofen-Hailing an. – Foto: Trebor Relsieg | www.sp4ort.de

Die SpVgg Hankofen-Hailing vermeldet nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern und fünf Abgängen den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Benedikt Troffer wird 2026/2027 am Reißinger Bach seine neue sportliche Heimat finden. Wohnhaft ist der 18-jährige im benachbarten Großköllnbach, weshalb er von Kindesbeinen an Fußballspiele im Maierhofer Bau-Stadion verfolgt hat. "Franz Toffer, Benedikts Vater, hat ebenso unser Trikot getragen und nun schließt sich der Kreis. Wir beobachten Benedikt schon länger und denken, dass sich perspektivisch für beide Seiten eine Win-win-Situation ergeben kann", erklärt Richard Maierhofer, Hankofens Sportlicher Leiter.

Im U13-Bereich wechselte Benedikt Troffer, nachdem er beim SV Großköllnbach das Fußballeinmaleins erlernt hatte, zur SpVgg Grün-Weiß Deggendorf. An der Trat erhielt der 1,81 Meter große Kicker nicht nur eine sehr gute Ausbildung, sondern kann im älteren U19-Jahrgangsalter schon zahlreiche Bezirksliga-Einsätze vorweisen. Erst am vergangenen Wochenende avancierte er zum Matchwinner für Grün-Weiß und hielt Deggendorf mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit in Mauth im Titelrennen der Bezirksliga Ost. Die Gespräche mit den Verantwortlichen aus Hankofen wurden im vergangenen Winter intensiviert und im Rahmen des SAR-Cups 2026 ist man sich ein entscheidendes Stückchen nähergekommen. "Hankofen ist eine gute, hochklassige Adresse für junge Spieler. Zahlreiche Fußballer aus der Region haben sich hier schon beweisen dürfen. Mit nur ein paar Kilometern Anfahrt ist die Entfernung ideal für mich. Da ich einer neuen Herausforderung nicht abgeneigt war und sich die Vorstellungen von Trainer Tobi Beck, sowie dem Sportlichen Leiter Richard Maierhofer zu jeder Zeit gut angefühlt haben, habe ich zugesagt", erklärt Benedikt Troffer.









"Wir hatten Benedikt schon länger auf dem Radar. Zuletzt hat er noch mal einen Sprung gemacht, weshalb wir ihn verpflichten wollten. Da Benedikt im Defensivbereich viele Positionen spielen kann, ist er ein interessanter, intelligenter Junge mit Perspektive. Zu seinen Stärken zählen die Geschwindigkeit, das Stellungsspiel, der Kopfball und ebenso die Spielereröffnung", sagt Richard Maierhofer.





"Ich bin dankbar für die Chance in Hankofen. Mir ist bewusst, dass ich mich an das Niveau gewöhnen und vordergründig herantasten muss. Wenn ich gebraucht werde, will ich bereit sein", gibt sich Troffer bescheiden, der in naher Zukunft in Regensburg ein Studium beginnen wird. "Auf die exakte Richtung lege ich mich noch fest. An dieser Stelle möchte mich ich mich auch bei all meinen Trainern und bisherigen Weggefährten bedanken. Insbesondere die Zeit in Deggendorf war super und ich habe dort viele Freundschaften geschlossen. Nun freue ich mich auf den nächsten Schritt", so Benedikt Troffer abschließend.