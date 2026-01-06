Hankofen krallt sich ehemaligen österreichischen Jugend-Nationalkicker

Regionalligist SpVgg Hankofen-Hailing präsentiert mit Ante Banden in der Winterpause einen Neuzugang, der vielseitig einsetzbar ist, aber vordergründig die Offensive der Dorfbuam beleben soll. Der gebürtige Österreicher mit kroatischen Wurzeln wechselt vom SSV Jahn Regensburg an den Reißinger Bach und will auf Bayerns höchster Amateurbühne seiner Karriere einen neuen Pusch verleihen.

Erstmalig seine Zelte in Deutschland aufgeschlagen hatte der mittlerweile 19-jährige im U13-Bereich beim TSV Kottern, ehe die Corona-Pandemie weltweit nicht nur das Fußballgeschehen eindämmte. Nach einer Saison beim FC Memmingen heuerte Ante Banden beim TSV 1860 München an und nach drei Jahren war die Zeit reif für den Wechsel nach Regensburg. In der Domstadt verdiente sich der Rechtsfuß erste Sporen im Herrenbereich und schärfte in diesem Zuge auch seine "Nicht-Aufgeben-Mentalität." Ante Banden hat U-Länderspiele für sein Geburtsland Österreich in der Vita stehen und ebenso Einsätze für die Bayernauswahl vorzuweisen.





"Ich sehe mich als bodenständigen Menschen, der den Fußball liebt und damit etwas erreichen will. Die Gespräche mit Hankofen haben sich sehr positiv angefühlt und mich reizt die Regionalliga Bayern. Bei den Dorfbuam kann ich zeigen, was ich draufhabe. Nun gilt es gut anzukommen und mich in die Mannschaft einzufügen”, sagt Ante Banden. “Wir haben Ante mehrfach beobachtet und sind von seinen Qualitäten überzeugt. Er ist gut ausgebildet und bringt Tempo, sowie Finesse mit. Positiv ist zudem, dass er viele Positionen spielen kann. In den letzten Jahren hat Ante, auch aufgrund von Verletzungen, eine begrenzte Anzahl an Partien bestreiten können. Er kommt im Vollbesitz seiner Kräfte zu uns und soll uns auf Anhieb weiterhelfen", erörtert Richard Maierhofer, Hankofens sportlicher Leiter abschließend.