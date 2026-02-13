Hankofen hat »zur Halbzeit blöd geschaut«, aber dann...

Wohl dem, der einen Tobias Lermer hat. – Foto: Robert Geisler

Um die Moral und Einstellung seiner Truppe braucht sich Tobias Beck nun wahrlich keine Sorgen machen. Obwohl die Beine, wie üblich in der Vorbereitung, schwer waren und obwohl die äußere Bedingungen eher für einen gemütlichen Sofa-Abend sprachen, gaben die Dorfbuam in der zweiten Halbzeit noch einmal so richtig Gas. So stand am Ende ein 2:2-Remis zwischen dem ASV Cham und der SpVgg Hankofen-Hailing in der Statistik, mit dem beide Teams zufrieden sein können, irgendwie aber auch nicht.

Das Ergebnis gefiel Tobias Beck nicht wirklich. Der 31-Jährige will bekanntlich jedes Spiel gewinnen - auch wenn es "nur" ein Testspiel ist. Zudem war er am Freitagabend mit gewissen Nuancen seiner Mannschaft nicht zufrieden. In der Defensive ist eine weiße Weste, "wie von den alten Trainern gelehrt", seine Maxime. Nach einem unnötigen Eckball sowie in Folge eines Querschlägers kassierten die Niederbayern aber zwei Gegentore, sodass das oberste Ziel des Dorfbuam-Trainer nicht erreicht wurde. Das Spiel in Richtung gegnerisches Tor, in der Vorwoche Trainingsschwerpunkt, lief besser als zuletzt. Gerade die Bälle in die Tiefe zeigten mehr Wirkung. "Doch auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial."

Es war, so lässt sich feststellen, ein typisches Vorbereitungsspiel. Beide Mannschaften wollten und taten. Beide Teams sind aber noch nicht ganz im Wettkampf-Modus. Einzige Konstante bisher ist die Inkonstanz. Und so haben Lermer, Wagner & Co. zur "Halbzeit blöd geschaut", als es 0:2 gestanden ist. Die allgemeine Gemütslage änderte sich schnell, als der Regionalligist in Durchgang zwei Moral zeigte, einen zwei Tore-Rückstand aufholte - und doch noch ein Remis erreichte. "Ich bin zuversichtlich und total überzeugt von den Jungs", ist Beck alles in allem angetan.