Hankofen hadert: »Der Fußballgott ist nicht auf unserer Seite« 28. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Samstag: SpVgg Ansbach vs. SpVgg Hankofen-Hailing 0:1 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Kommen die Dorfbuam noch einmal aus der Abwärtsspirale? – Foto: Paul Hofer

Die SpVgg Hankofen-Hailing ist in der Phase angekommen, in der die höhere Macht angerufen wird. "Der Fußballgott ist nicht auf unserer Seite", schlägt Trainer Tobias Beck nach der 0:1-Niederlage in Ansbach die Hände über dem Kopf zusammen. Wieder einmal ein klassisches Dorfbuam-Spiel, besser gesagt: Eine typische Partie einer Mannschaft, die am Ende der Tabelle feststeckt. Es fehlt das Glück, es fehlt das berühmt-berüchtigte Momentum. Und es fehlen die Tore und Punkte...

"Hankofen hätte sich einen Punkt verdient gehabt", ist Ansbach-Vertreter Christoph Hasselmeier ehrlich. Kaufen können sich die Dorbuam davon nichts, denn der Dreier bleibt "glücklich" in Mittelfranken. "Die erste Halbzeit noch waren wir gut. Wir hatten viel Ballbesitz, aber wenig Torchancen", fasst der Sportliche Leiter der Nullneuner die ersten 45 Minuten zusammen. "Nach der Pause haben wir gar nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Zum Ende hin wurde Hankofen dann auch richtig gefährlich." Heute, 14:00 Uhr SpVgg Ansbach Ansbach SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen 1 0 Abpfiff Es blieb allerdings - aus Sicht der Niederbayern - bei der Gefahr. Denn ein Tor erzielen konnten Zormeier, Wagner & Co. (wieder einmal) nicht. Und das trotz bester Möglichkeiten. "Unter anderem kurz vor dem 1:0 hatten wir eine große Chancen - und später noch einen Lattentreffer", zählt Tobias Beck auf. "Irgendwie symptomatisch, dass das Tor des Tages durch einen abgefälschten Schuss fällt."