Hangelar explodiert in der Schlussphase - Volmershoven weiter perfekt

An Spieltag drei war SV Niederbachem vor über 100 Zuschauern in Volmershoven zu Gast. Die Gäste waren mit einem Sieg aus zwei Spielen ordentlich in die Saison gekommen und hielten zunächst gut mit. Den Führungstreffer durch Medart Joao in der 29. Minute konterte Fabian Kaczmarek zehn Minuten später für den SVN. Im zweiten Durchgang war es dann einmal mehr Tormaschine Michael Braun, der sich zum Matchwinner aufschwang. Seine Treffer in der 50. und 60. Minute waren letztlich spielentscheidend: Die drei Punkte gehen an den Aufsteiger, der offenbar auch in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen wird. Das Team von Trainer Joachim Pietsch thront nach drei Spieltagen mit den meisten Punkten, der besten Tordifferenz und den meisten Treffern (11:4) an der Tabellenspitze.

