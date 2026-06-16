Hammertransfer! Ex-1860-Profi wechselt in die Münchner Kreisklasse „Habe große Lust“ von Michel Guddat · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser

Daniel Wein, hier im Trikot der Löwen gegen Wacker Burghausen, läuft in der kommenden Saison in der Kreisklasse München auf. – Foto: Mike Megapix/FuPa

Der FC Alte Haide-DSC München rüstet weiter mächtig auf. Mit Ex-Profi Daniel Wein kommt der nächste Hochkaräter zum Kreisliga-Absteiger.

München – 1:3 im Hinspiel, 0:2 im Rückspiel – der FC Alte Haide-DSC unterliegt dem SV Untermenzing II und steigt in die Kreisklasse ab. Trauer beim ambitionierten Münchner Verein. Doch statt Trübsal zu blasen, dreht der Klub auf dem Transfermarkt weiter mächtig auf. Erst sicherte sich die Mannschaft von Trainer Albin Mujic die Dienste von Ex-Regionalligaspieler Emre Tunc, dann schlug man gleich doppelt beim Bezirksligisten MTV München zu – Elias Beckenbauer und Philipp Skodic wechseln gemeinsam zu Alte Haide. Doch damit nicht genug: Dem FC gelang der nächste absolute Krachertransfer.

Denn Ex-Profi Daniel Wein wechselt zum Kreisliga-Absteiger. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wurde in den Nachwuchsleistungszentren des TSV 1860 München und des FC Bayern geformt, ehe er den Sprung ins Profigeschäft wagte. Mit Wehen Wiesbaden bestritt er Spiele in der 3. Liga, kehrte 2017 zu seinem Herzensverein 1860 zurück und war maßgeblich am Wiederaufstieg der Löwen beteiligt. 171 Drittligaspiele, vier Tore, elf Assists – das ist die beeindruckende Vita, die Wein nun in die Kreisklasse mitbringt. Ex-Löwe Daniel Wein wechselt zu Kreisklassist FC Alte Haide Entsprechend begeistert zeigte sich die Klubführung über den Transfercoup: „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Daniel Wein. Daniel bringt viel Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit und passt menschlich hervorragend zu unserem Verein“, wird Geschäftsführer Oktay Kaya in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Wein selbst freut sich auf das neue Abenteuer. Seit Anfang des Jahres hat er in der Alten Herren der Löwen „wieder den Spaß am Fußball gefunden“, wie er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern verriet. Die Gespräche mit Alte Haide hätten sich von Anfang an richtig angefühlt: „Ich habe große Lust, mit vielen alten Kollegen auf dem Platz zu stehen – auch ligaunabhängig.“ Wein kennt bereits einige Spieler aus früheren NLZ-Zeiten. Darunter auch Mario Crnicki, über dessen Vater der Kontakt zu Alte Haide kam – und der seinen Vertrag beim Neu-Kreisklassisten verlängert hat. „Mario steht für Identifikation, Verlässlichkeit und Zusammenhalt“, sagt Kaya über den ehemaligen Regionalligaspieler (FC Bayern II, Energie Cottbus, Türkgücü München).

Mario Crnicki (l.) und Daniel Wein (r.) spielen in der kommenden Saison zusammen für Alte Haide. – Foto: Alte Haide