Hammer SpVg verlängert mit zwei Leistungsträgern

Mihajlovic, der in seiner Jugend bei der HSV ausgebildet wurde und später für den DSC Arminia Bielefeld in der U17- und U19-Bundesliga auflief, ist ein echtes Hammer Kind. Schon in der vergangenen Saison gehörte er in der Westfalenliga zum Stamm. Eine Schambeinentzündung bremst ihn seit September aus. Doch die Verantwortlichen hoffen auf sein baldiges Comeback. In der Meldung des Vereins heißt es: "Seine Fähigkeiten kann man nicht einfach ersetzen und daher hoffen wir, dass er nach seiner Verletzung bald wieder auf dem Platz steht. Seine Leidenschaft und Hingabe für den Verein machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil unseres Teams."

Auch Scholdei trug schon in der Westfalenliga das Hammer Trikot und hat sich mittlerweile zu einer festen Säule im Zentrum entwickelt. In der Vergangenheit lief er schon für GW Nottuln und den TuS Hiltrup in der Westfalenliga auf. "Seine Identifikation mit dem Verein und sein unermüdlicher Einsatz rund ums Team motivieren nicht nur die Spieler neben ihm, sondern auch den gesamten Verein", heißt es in der Vereinsmeldung.