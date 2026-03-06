Hamm empfängt Bramfeld, Oststeinbeker SV den VfL Lohbrügge

Spieltag 21 in der Landesliga Hansa: Bevor Tabellenführer Concordia Hamburg am Sonntag sein erstes Spiel bestreitet, fordert Hamm United den Bramfelder SV. Es steigen noch weitere Duelle am Freitag und Samstag.
Der Text wird laufend aktualisiert.
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV
23. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SV Altengamme
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Voran Ohe
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - VfL Lohbrügge
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Barsbütteler SV
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Vier- und Marschlande
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Condor Hamburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Rahlstedter SC
So., 22.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - USC Paloma II
