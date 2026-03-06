Hamm empfängt Bramfeld, Oststeinbeker SV den VfL Lohbrügge

Spannung ab Freitag. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Spieltag 21 in der Landesliga Hansa: Bevor Tabellenführer Concordia Hamburg am Sonntag sein erstes Spiel bestreitet, fordert Hamm United den Bramfelder SV. Es steigen noch weitere Duelle am Freitag und Samstag.

Spieltext HSV BU - SC Condor

Heute, 19:30 Uhr Hamm United FC Hamm United Bramfelder SV Bramfeld 19:30 PUSH

Spieltext TSV Ahrensb. - Barsbütte

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV

Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg

So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV



23. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SV Altengamme

Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Voran Ohe

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - VfL Lohbrügge

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Barsbütteler SV

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Vier- und Marschlande

Sa., 21.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Condor Hamburg

So., 22.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Rahlstedter SC

So., 22.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - USC Paloma II

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: