Hamm empfängt Bramfeld, Oststeinbeker SV den VfL Lohbrügge

Landesliga Hansa: Bevor Tabellenführer Concordia Hamburg am Sonntag sein erstes Spiel bestreitet, fordert Hamm United den Bramfelder SV. Weitere Duelle am Freitag und Samstag.

Spannung ab Freitag.
Spannung ab Freitag. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Spieltag 21 in der Landesliga Hansa: Bevor Tabellenführer Concordia Hamburg am Sonntag sein erstes Spiel bestreitet, fordert Hamm United den Bramfelder SV. Es steigen noch weitere Duelle am Freitag und Samstag.

Der Text wird laufend aktualisiert.

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:30
Spieltext HSV BU - SC Condor

Heute, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
19:30
Spieltext Oststeinbek - Lohbrügge

Heute, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
19:30
Spieltext Hamm United - Bramfeld

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
13:00
Spieltext ASV Hamburg - Altengamme

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
15:00
Spieltext SCVM - Rahlstedt

So., 08.03.2026, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
10:45
Spieltext SC Eilbek - Voran Ohe

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
11:00
Spieltext Concordia - USC Paloma II

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
15:00
Spieltext TSV Ahrensb. - Barsbütte

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV

23. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SV Altengamme
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Voran Ohe
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - VfL Lohbrügge
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Barsbütteler SV
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Vier- und Marschlande
Sa., 21.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Condor Hamburg
So., 22.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Rahlstedter SC
So., 22.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - USC Paloma II

