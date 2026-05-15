Hamburger SV III und SC Victoria II stehen vor dem Abstieg

Wird der HSV III in die Bezirksliga durchgereicht? – Foto: Imago Images

Der 30. Spieltag der Landesliga Hammonia bietet trotz der geklärten Meisterfrage noch mehrere interessante Konstellationen. Meister FC Eintracht Norderstedt II (71 Punkte) empfängt am Freitag den FC St. Pauli III (56), der als Aufsteiger weiterhin eine starke Saison spielt. Im Tabellenkeller steht parallel das direkte Duell zwischen SC Victoria II (19) und Hamburger SV III (20) im Fokus. Für den HSV III, der als Oberliga-Absteiger erneut unter Druck steht, geht es um wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten.