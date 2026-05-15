 2026-05-15T07:40:27.399Z

Allgemeines

Hamburger SV III und SC Victoria II stehen vor dem Abstieg

In der Landesliga Hammonia empfängt Meister FC Eintracht Norderstedt II den FC St. Pauli III, während SC Victoria II gegen Hamburger SV III um wichtige Punkte im Abstiegskampf spielt.

von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Wird der HSV III in die Bezirksliga durchgereicht?
Wird der HSV III in die Bezirksliga durchgereicht? – Foto: Imago Images

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Landesliga Hammonia
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Un.Tornesch

Der 30. Spieltag der Landesliga Hammonia bietet trotz der geklärten Meisterfrage noch mehrere interessante Konstellationen. Meister FC Eintracht Norderstedt II (71 Punkte) empfängt am Freitag den FC St. Pauli III (56), der als Aufsteiger weiterhin eine starke Saison spielt. Im Tabellenkeller steht parallel das direkte Duell zwischen SC Victoria II (19) und Hamburger SV III (20) im Fokus. Für den HSV III, der als Oberliga-Absteiger erneut unter Druck steht, geht es um wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten.

Auch Hetlinger MTV (28) und Altona 93 II (24) treffen am Freitag aufeinander, während TuS Osdorf gegen den SC Nienstedten gefordert ist. Am Sonntag richtet sich der Blick unter anderem auf SV Rugenbergen gegen TBS Pinneberg, also den Fünften gegen den Zweiten. FC Alsterbrüder empfängt Eimsbütteler TV II, SSV Rantzau Barmstedt spielt gegen FC Union Tornesch. Das bereits abgestiegene Schlusslicht Klub Kosova tritt bei Eintracht Lokstedt an.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
19:30
Spieltext TuS Osdorf - Nienstedten

Heute, 19:15 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
19:15
Spieltext Hetlingen - Altona 93 II

Heute, 19:30 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
19:30
Spieltext Norderstedt II - St. Pauli III

Heute, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
20:00
Spieltext SC Victoria II - Hamburger SV III

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
12:30
Spieltext Alsterbrüder - ETV II

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
13:00
Spieltext SSV Rantzau - Un.Tornesch

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
14:00
Spieltext Rugenbergen - TBS Pinneb.

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
14:00
Spieltext Ein.Lokstedt - Klub Kosova

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga Hammonia

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