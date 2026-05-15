Wird der HSV III in die Bezirksliga durchgereicht? – Foto: Imago Images
Hamburger SV III und SC Victoria II stehen vor dem Abstieg
In der Landesliga Hammonia empfängt Meister FC Eintracht Norderstedt II den FC St. Pauli III, während SC Victoria II gegen Hamburger SV III um wichtige Punkte im Abstiegskampf spielt.
von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Der 30. Spieltag der Landesliga Hammonia bietet trotz der geklärten Meisterfrage noch mehrere interessante Konstellationen. Meister FC Eintracht Norderstedt II (71 Punkte) empfängt am Freitag den FC St. Pauli III (56), der als Aufsteiger weiterhin eine starke Saison spielt. Im Tabellenkeller steht parallel das direkte Duell zwischen SC Victoria II (19) und Hamburger SV III (20) im Fokus. Für den HSV III, der als Oberliga-Absteiger erneut unter Druck steht, geht es um wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten.
Auch Hetlinger MTV (28) und Altona 93 II (24) treffen am Freitag aufeinander, während TuS Osdorf gegen den SC Nienstedten gefordert ist. Am Sonntag richtet sich der Blick unter anderem auf SV Rugenbergen gegen TBS Pinneberg, also den Fünften gegen den Zweiten. FC Alsterbrüder empfängt Eimsbütteler TV II, SSV Rantzau Barmstedt spielt gegen FC Union Tornesch. Das bereits abgestiegene Schlusslicht Klub Kosova tritt bei Eintracht Lokstedt an.
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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag
Spieltext TuS Osdorf - Nienstedten
Spieltext Hetlingen - Altona 93 II
Spieltext Norderstedt II - St. Pauli III
Spieltext SC Victoria II - Hamburger SV III
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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag
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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag
So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
Spieltext Alsterbrüder - ETV II
So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
Spieltext SSV Rantzau - Un.Tornesch
So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
Spieltext Rugenbergen - TBS Pinneb.
So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
Spieltext Ein.Lokstedt - Klub Kosova
Das sind die nächsten Spieltage
27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt
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