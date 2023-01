Hamburger SV (HSV) mit dem YOUNG TALENTS DAY in Buchholz Sichtungsturnier der Jahrgänge (2012 -2015) - Anmeldung ab sofort möglich

Trainer und Scouts des HSV beobachten bei den Sichtungsturnieren die Nachwuchstalente. Die besten Spieler der Veranstaltungen werden zum Young Talents Cup eingeladen. Die beste Mannschaft je Jahrgang wird zu einem Bundesliga-Spiel eingeladen.



200 Kinder aus vier Jahrgängen

Bei den Young Talent Days nehmen bis zu 200 Kinder aus vier Jahrgängen (2012-2015) teil. Auf dem Kleinfeld werden die besten Mannschaften ausgespielt. Die vielen kleinen Fußballtalente aus den norddeutschen Regionen können auch in diesem Jahr ihr Können in Buchholz bei den HSV Young Talents Days unter Beweis stellen. In den vergangenen Jahren waren bereits über 5.000 Kinder bei den Turnieren und Übungseinheiten dabei und erlebten einen tollen Tag im Zeichen der Raute.



DATEN für den Young Talents Day in Buchholz

Termin: Montag, 01.05.2023

Weitere Informationen und die ANMELDUNG findet ihr unter: www.buchholzerfc.com/youngtalentdays