Hallenstadtmeisterschaft Mülheim live: Spiele & Ticker ab Samstag

Am Samstag eröffnen um 14 Uhr die DJK Blau-Weiß Mintard und TuSpo Saarn die Hallenstadtmeisterschaft Mülheim
Gruppe A
Sa., 27.12.25 14:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - TuSpo Saarn 1908
Sa., 27.12.25 14:15 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Union 09 Mülheim
Gruppe B
Sa., 27.12.25 14:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Dümptener TV
Sa., 27.12.25 14:45 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Raadt zg.
Gruppe A
Sa., 27.12.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 27.12.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - TuS Union 09 Mülheim
Gruppe B
Sa., 27.12.25 15:30 Uhr SV Heißen - Mülheimer FC 97
Sa., 27.12.25 15:45 Uhr Dümptener TV - SV Raadt zg.
Gruppe A
Sa., 27.12.25 16:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
Sa., 27.12.25 16:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - TuS Union 09 Mülheim
Gruppe B
Sa., 27.12.25 16:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Heißen
Sa., 27.12.25 16:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Raadt zg.
Gruppe A
Sa., 27.12.25 17:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuSpo Saarn 1908
Sa., 27.12.25 17:15 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Fatihspor Mülheim
Gruppe B
Sa., 27.12.25 17:30 Uhr SV Heißen - Dümptener TV
Sa., 27.12.25 17:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Rot-Weiss Mülheim
Gruppe A
Sa., 27.12.25 18:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
Sa., 27.12.25 18:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim
Gruppe B
Sa., 27.12.25 18:30 Uhr SV Raadt zg. - SV Heißen
Sa., 27.12.25 18:45 Uhr Dümptener TV - SV Rot-Weiss Mülheim
Gruppe C
So., 28.12.25 14:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Sportfreunde Mülheim
So., 28.12.25 14:15 Uhr SC Croatia Mülheim - VfB Speldorf
So., 28.12.25 14:30 Uhr Mülheimer SV 07 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 28.12.25 14:45 Uhr Sportfreunde Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 28.12.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - Mülheimer SV 07
So., 28.12.25 15:15 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SC Croatia Mülheim
So., 28.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Sportfreunde Mülheim
So., 28.12.25 15:45 Uhr VfB Speldorf - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 28.12.25 16:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07
So., 28.12.25 16:15 Uhr Sportfreunde Mülheim - VfB Speldorf
