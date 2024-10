Hallenstadtmeisterschaft MG: So sind die Gruppen, Neuerung bei Tickets

Victoria Mennrath würde den Titel gerne zum dritten Mal in Folge gewinnen, 31 Teams wollen das verhindern. – Foto: Theo Titz

Das erste Spannungsmoment der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach ist bereits Geschichte, denn am Donnerstagabend wurden im Haus des Sports die sechs Vorrundengruppen der Männer ausgelost, von den Vereinen in der Vitusstadt mit Spannung erwartet. Mit 32 Mannschaften hat die Teilnehmerzahl gegenüber den Vorjahren wieder zugelegt - also sind eigentlich alle Vereine mit von der Partie.

Aufgeteilt wurden die Teams dabei in zwei Sechser- und vier Fünfergruppen, wobei die jeweils sechs Teams in Gruppe 1 und 6 am 27. und 30. Dezember an den Start gehen werden, dazwischen werden am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember, jeweils zwei Gruppen ausgespielt. Folgende Gruppen wurden am Donnerstag dabei gelost: Gruppe 1: 1. FC Mönchengladbach, DJK Hehn, FC Maroc, Rheydter SV, SV Schelsen, SV 08 Rheydt.

Gruppe 2: Red Stars, DJK/VfL Giesenkirchen, Furious Futsal, Rot-Weiß Hockstein, Türkiyemspor.

Gruppe 3: TuS Wickrath, FC Güdderath, FSC Mönchengladbach, SC Broich-Peel, Viktoria Rheydt.

Gruppe 4: Victoria Mennrath, BW Wickrathhahn, Grün-Weiß Holt, SC Hardt, SC Rheindahlen.

Gruppe 5: SpVg Odenkirchen, Germania Geistenbeck, KFC Welate Roj, Polizei SV, SV Lürrip.

Gruppe 6: Sportfreunde Neuwerk, Blau-Weiß Meer, Fortuna, Rot-Weiß Venn, SV Wickrathberg, Turanspor.

Als Gruppenköpfe wurden dabei Landesligist und Titelverteidiger Victoria Mennrath sowie die fünf Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk, TuS Wickrath, 1. FC Mönchengladbach, SpVg Odenkirchen und Red Stars den sechs Gruppen zugelost, danach die Kreisligisten nacheinander den sechs Gruppen zugeordnet. Zu einem spannungsgeladenen Vergleich kommt es dabei etwa in Gruppe 5, wenn die SpVg Odenkirchen als Bezirksliga-Aufsteiger mit dem SV Lürrip auf den Gegner trifft, mit dem er sich in der Vorsaison um den Aufstieg duellierte und der aktuell mit elf Siegen aus elf Spielen an der Spitze der Kreisliga A rangiert. Zu einem Traditionsduell, nicht nur in der Halle, kommt es aber auch gleich in Gruppe 1, wenn Rekordsieger 1. FC Mönchengladbach auf den Rheydter SV trifft - auch wenn beide Vereine wahrlich bessere Zeiten erlebt haben. Die Mennrather haben es in Gruppe 4 etwa mit dem Lokalrivalen SC Rheindahlen und auch mit dem SC Hardt zu tun. Neuerung bei den Endrunden-Tickets