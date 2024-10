Hallenstadtmeisterschaft MG: Auslosung ab 20.15 Uhr

Auch wenn vielleicht nicht jeder Fußballer bereits wieder den Hallenkick unmittelbar vor Augen hat: So lange dauert es nicht mehr, bis wieder unter dem Hallendach gekickt wird, und besonders in Mönchengladbach packt doch viele Teams und Spieler allmählich wieder die Vorfreude. Der erste Termin zum Turnier steht auch bereits unmittelbar bevor. Denn am Donnerstag, 24. Oktober, werden ab 20.15 Uhr die Gruppen der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft im Haus des Sports beim Stadtsportbund ausgelost - und natürlich sind wir für Euch live mit dabei uns tickern, was sich dabei ergibt.

Gruppe 1: 1. FC Mönchengladbach, DJK Hehn, FC Maroc, Rheydter SV, SV Schelsen, SV 08 Rheydt.

Gruppe 2: Red Stars, DJK/VfL Giesenkirchen, Furious Futsal, Rot-Weiß Hockstein, Türkiyemspor.

Gruppe 3: TuS Wickrath, FC Güdderath, FSC Mönchengladbach, SC Broich-Peel, Viktoria Rheydt.

Gruppe 4: Victoria Mennrath, BW Wickrathhahn, Grün-Weiß Holt, SC Hardt, SC Rheindahlen.

Gruppe 5: SpVg Odenkirchen, Germania Geistenbeck, KFC Welate Roj, Polizei SV, SV Lürrip.

Gruppe 6: Sportfreunde Neuwerk, Blau-Weiß Meer, Fortuna, Rot-Weiß Venn, SV Wickrathberg, Turanspor.

20.40 Uhr: An uns liegt es leider nicht. Wir wären startklar.

20.27 Uhr: Es gibt noch ein Problem mit dem Auslosungstool... Der Rechner wird gewechselt.

20.15 Uhr: Wir nähern uns allmählich...

20.12 Uhr: Noch ist die Technik nicht komplett aufgebaut. Ist das Spannungsaufbau? Wir warten so gespannt wie ihr.

20.06 Uhr: Die Vorbereitungen laufen gerade, ein wenig wird es sicher noch dauern.

20.02 Uhr: Wir begrüßen Euch zum Liveticker der Auslosung der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach aus dem Haus des Sports recht herzlich!

32 Männerteams, fünf bei den Frauen und 129 in der Jugend

Mit 32 Teams haben dabei mehr Mannschaften als zuletzt gemeldet, so dass es zwei Gruppen mit je sechs und vier mit jeweils fünf Mannschaften geben wird. Auch der FSC Mönchengladbach stellt diesmal ein Team im Männerwettbewerb, das ist ein Novum für das Turnier. Terminlich geht es dabei noch im alten Jahr voll zu Sache. Den Auftakt macht Gruppe 1 traditionell am 27. Dezember, ehe dann am Wochenende des 28. und 29. Dezember jeweils zwei Gruppen ausgespielt werden - ein echtes Super-Wochenende in der Jahnhalle. Mit Gruppe 6 wird dann die Vorrunde komplett noch 2024 am 30. Dezember abgeschlossen. Die Zwischenrunde wird am Donnerstag, 2. Januar ausgetragen, die Endrunde dann am Samstag, 4. Januar. Mit einer brechend vollen Jahnhalle dürfte also wieder zu rechnen sein. Der Vorverkauf für die Endrunden-Tickets soll am 3. Januar ab 16 Uhr über die Bühne gehen.

Die Frauen, bei denen diesmal fünf Mannschaften gemeldet haben, ermitteln am Abend des 3. Januar ab 19 Uhr ihren Stadtmeister. Der Auftakt bei den Junioren, wo insgesamt 129 Mannschaften für die verschiedenen Wettbewerbe gemeldet haben, fällt am 15. Dezember mit der C-Jugend.

Termine für die Junioren-Endrunden (noch unter Vorbehalt):