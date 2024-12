Hallenmeisterschaft West: In Arnstorf und Landshut rollt der Ball

Auch im Kreis West startet die LOTTO Bayern Hallenmeisterschaft. Anders als im Fußballkreis Ost gibt es im "Westen" keine expliziten Landkreismeisterschaften, sondern nur drei Vorrundenturniere, bei denen die Einteilung nach regionalen Gesichtspunkten erfolgte. Am Samstag wetteifern zehn Vereine in Arnstorf um die Teilnahme am Kreisfinale in Dingolfing, das am 11. Januar stattfindet. Tags darauf gehen auch in der Halle des ETSV 09 Landshut zehn Klubs an den Start. Das Vorrundenturnier in Rottenburg an der Laaber wird erst am 21. Dezember ausgetragen.