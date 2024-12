Hallenmeisterschaft Ost: Landkreis Passau legt los

An diesem Wochenende fällt der Startschuss in der LOTTO Bayern Hallenmeisterschaft im Fußballkreis Ost! Im Landkreis Passau steht die Vorrunde auf dem Programm, die in vier Hallen über die Bühne geht. 22 Vereine gehen an den Start, kurzfristig hat Bezirksligist FC Obernzell-Erlau seine Teilnahme noch abgesagt.

Die Klubs sind in vier Vorrunden-Gruppen unterteilt. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel schaffen die Qualifikation für das Landkreisfinale, das am 14. Dezember in der frisch sanierten Dreifachturnhalle in Vilshofen ausgetragen wird. Die beiden besten Teams vertreten den Landkreis Passau dann beim Kreis-Endturnier, das für den 11. Januar in Zwiesel terminiert ist.





Favoriten auf den Landkreis-Titel sind Bezirksliga-Spitzenreiter DJK Vornbach, die Hallenspezialisten des FC Salzweg, die in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal Niederbayerischen Meister wurden, sowie Titelverteidiger TSV Karpfham. Die Truppe um Edeltechniker Tobias Dandl konnten sich seit 2015 viermal in die Siegerliste eintragen und möchten auch dieses Mal wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Gespannt darf man auf die Equipe von Landesliga-Primus FC Sturm Hauzenberg sein, der eine U20-Truppe ins Rennen schickt. Mit dem FC Egglham, dem DJK-SV Dorfbach und dem FC Aunkirchen sind auch Kreisliga-Anwärter dabei, die auch auf dem Parkett ihr Können unter Beweis stellen wollen.





Gruppe 1 (01.12. ab 14 Uhr in Pocking): TSV Karpfham, TSV Rotthalmünster, DJK-SV Dorfbach, SV Würding, SG Ruhstorf / Indling, SG Hartkirchen / Pocking



Gruppe 2 (01.12. ab 13 Uhr in Salzweg): FC Salzweg, FC Windorf, SpVgg Pleinting, STV Ering, RSV Kirchham



Gruppe 3 (01.12. ab 13 Uhr in Fürstenstein): DJK Vornbach, FC Egglham, FC Aunkirchen, SV Aicha v. W., DJK-SV Kirchberg v. W., SV Neukirchen v. W.



Gruppe 4 (01.12. ab 13 Uhr in Hauzenberg): SG Breitenberg / Sonnen, FC Fürstenzell, SG Schalding III / Hacklberg I, TSV Bad Griesbach, FC Sturm Hauzenberg (U20)