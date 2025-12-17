Hallenmasters Velbert: Gespielt wird Sonntag - der Spielplan

Am Sonntag, 21. Dezember, steht das Hallenmasters Velbert an, an dem auch der FC Kosova Düsseldorf und der SV Solingen teilnehmen. Los geht es um 10 Uhr, das ist der Spielplan!
Gruppe A
So., 21.12.25 10:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Stella Azzurra Velbert zg.
Gruppe B
So., 21.12.25 10:15 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert II
Gruppe A
So., 21.12.25 10:30 Uhr SSVg Heiligenhaus - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
Gruppe B
So., 21.12.25 10:45 Uhr SV Solingen 08/10 - FC Kosova Düsseldorf
Gruppe A
So., 21.12.25 11:00 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Türkgücü Velbert
Gruppe B
So., 21.12.25 11:15 Uhr Türkgücü Velbert II - TuS Grün-Weiß Wuppertal
Gruppe A
So., 21.12.25 11:30 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - ASV Tiefenbroich
Gruppe B
So., 21.12.25 11:45 Uhr SSVg Velbert II - FC Kosova Düsseldorf
Gruppe A
So., 21.12.25 12:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Türkgücü Velbert
So., 21.12.25 12:00 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SSVg Heiligenhaus
Gruppe B
So., 21.12.25 12:15 Uhr Türkgücü Velbert II - FC Iraklis Neviges
Gruppe A
So., 21.12.25 12:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - ASV Tiefenbroich
Gruppe B
So., 21.12.25 12:45 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Grün-Weiß Wuppertal
So., 21.12.25 13:15 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert II
Gruppe A
So., 21.12.25 13:30 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Velbert
Gruppe B
So., 21.12.25 13:45 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - FC Kosova Düsseldorf
Gruppe A
So., 21.12.25 14:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Einigkeit Dornap
Gruppe B
So., 21.12.25 14:15 Uhr FC Iraklis Neviges - SV Solingen 08/10
Gruppe A
So., 21.12.25 14:30 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
Gruppe B
So., 21.12.25 14:45 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SSVg Velbert II
Gruppe A
So., 21.12.25 15:00 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Stella Azzurra Velbert zg.
Gruppe B
So., 21.12.25 15:15 Uhr SV Solingen 08/10 - Türkgücü Velbert II
Gruppe A
So., 21.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Heiligenhaus
Gruppe B
So., 21.12.25 15:45 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Iraklis Neviges
Gruppe A
So., 21.12.25 16:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - TSV Einigkeit Dornap
Gruppe B
So., 21.12.25 16:15 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen 08/10
Gruppe A
So., 21.12.25 16:30 Uhr Türkgücü Velbert - Stella Azzurra Velbert zg.
Gruppe B
So., 21.12.25 16:45 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Türkgücü Velbert II
Gruppe A
So., 21.12.25 17:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SSVg Heiligenhaus
Gruppe B
So., 21.12.25 17:15 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - FC Iraklis Neviges
Halbfinale
So., 21.12.25 18:00 Uhr -
So., 21.12.25 18:25 Uhr -
Spiel um Platz 3
So., 21.12.25 19:00 Uhr -
Finale
So., 21.12.25 19:25 Uhr -
