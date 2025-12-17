 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Hallenfußball in Velbert.
Hallenfußball in Velbert. – Foto: Patrik Otte

Hallenmasters Velbert: Gespielt wird Sonntag - der Spielplan

Hallenmasters Velbert: Am Sonntag steht ein langes Turnier an - FC Kosova Düsseldorf und SV Solingen spielen mit. Die Übersicht mit dem Spielplan.

Am Sonntag, 21. Dezember, steht das Hallenmasters Velbert an, an dem auch der FC Kosova Düsseldorf und der SV Solingen teilnehmen. Los geht es um 10 Uhr, das ist der Spielplan!

Gruppe A
So., 21.12.25 10:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Stella Azzurra Velbert zg.

Gruppe B
So., 21.12.25 10:15 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert II

Gruppe A
So., 21.12.25 10:30 Uhr SSVg Heiligenhaus - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

Gruppe B
So., 21.12.25 10:45 Uhr SV Solingen 08/10 - FC Kosova Düsseldorf

Gruppe A
So., 21.12.25 11:00 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Türkgücü Velbert

Gruppe B
So., 21.12.25 11:15 Uhr Türkgücü Velbert II - TuS Grün-Weiß Wuppertal

Gruppe A
So., 21.12.25 11:30 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - ASV Tiefenbroich

Gruppe B
So., 21.12.25 11:45 Uhr SSVg Velbert II - FC Kosova Düsseldorf

Gruppe A
So., 21.12.25 12:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Türkgücü Velbert
So., 21.12.25 12:00 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SSVg Heiligenhaus

Gruppe B
So., 21.12.25 12:15 Uhr Türkgücü Velbert II - FC Iraklis Neviges

Gruppe A
So., 21.12.25 12:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - ASV Tiefenbroich

Gruppe B
So., 21.12.25 12:45 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Grün-Weiß Wuppertal
So., 21.12.25 13:15 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert II

Gruppe A
So., 21.12.25 13:30 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Velbert

Gruppe B
So., 21.12.25 13:45 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - FC Kosova Düsseldorf

Gruppe A
So., 21.12.25 14:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Einigkeit Dornap

Gruppe B
So., 21.12.25 14:15 Uhr FC Iraklis Neviges - SV Solingen 08/10

Gruppe A
So., 21.12.25 14:30 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

Gruppe B
So., 21.12.25 14:45 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SSVg Velbert II

Gruppe A
So., 21.12.25 15:00 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Stella Azzurra Velbert zg.

Gruppe B
So., 21.12.25 15:15 Uhr SV Solingen 08/10 - Türkgücü Velbert II

Gruppe A
So., 21.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Heiligenhaus

Gruppe B
So., 21.12.25 15:45 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Iraklis Neviges

Gruppe A
So., 21.12.25 16:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - TSV Einigkeit Dornap

Gruppe B
So., 21.12.25 16:15 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen 08/10

Gruppe A
So., 21.12.25 16:30 Uhr Türkgücü Velbert - Stella Azzurra Velbert zg.

Gruppe B
So., 21.12.25 16:45 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Türkgücü Velbert II

Gruppe A
So., 21.12.25 17:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SSVg Heiligenhaus

Gruppe B
So., 21.12.25 17:15 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - FC Iraklis Neviges

Halbfinale
So., 21.12.25 18:00 Uhr -
So., 21.12.25 18:25 Uhr -

Spiel um Platz 3
So., 21.12.25 19:00 Uhr -

Finale
So., 21.12.25 19:25 Uhr -

