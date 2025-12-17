Hallenmasters Velbert: Gespielt wird Sonntag - der Spielplan



Gruppe A

So., 21.12.25 10:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Stella Azzurra Velbert zg.



Gruppe B

So., 21.12.25 10:15 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert II



Gruppe A

So., 21.12.25 10:30 Uhr SSVg Heiligenhaus - SC Viktoria Wuppertal Rott 89



Gruppe B

So., 21.12.25 10:45 Uhr SV Solingen 08/10 - FC Kosova Düsseldorf



Gruppe A

So., 21.12.25 11:00 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Türkgücü Velbert



Gruppe B

So., 21.12.25 11:15 Uhr Türkgücü Velbert II - TuS Grün-Weiß Wuppertal



Gruppe A

So., 21.12.25 11:30 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - ASV Tiefenbroich



Gruppe B

So., 21.12.25 11:45 Uhr SSVg Velbert II - FC Kosova Düsseldorf



Gruppe A

So., 21.12.25 12:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Türkgücü Velbert

So., 21.12.25 12:00 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SSVg Heiligenhaus



Gruppe B

So., 21.12.25 12:15 Uhr Türkgücü Velbert II - FC Iraklis Neviges



Gruppe A

So., 21.12.25 12:30 Uhr TSV Einigkeit Dornap - ASV Tiefenbroich



Gruppe B

So., 21.12.25 12:45 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Grün-Weiß Wuppertal

So., 21.12.25 13:15 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert II



Gruppe A

So., 21.12.25 13:30 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Velbert



Gruppe B

So., 21.12.25 13:45 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - FC Kosova Düsseldorf



Gruppe A

So., 21.12.25 14:00 Uhr SSVg Heiligenhaus - TSV Einigkeit Dornap



Gruppe B

So., 21.12.25 14:15 Uhr FC Iraklis Neviges - SV Solingen 08/10



Gruppe A

So., 21.12.25 14:30 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Viktoria Wuppertal Rott 89



Gruppe B

So., 21.12.25 14:45 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SSVg Velbert II



Gruppe A

So., 21.12.25 15:00 Uhr TSV Einigkeit Dornap - Stella Azzurra Velbert zg.



Gruppe B

So., 21.12.25 15:15 Uhr SV Solingen 08/10 - Türkgücü Velbert II



Gruppe A

So., 21.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Heiligenhaus



Gruppe B

So., 21.12.25 15:45 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Iraklis Neviges



Gruppe A

So., 21.12.25 16:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - TSV Einigkeit Dornap



Gruppe B

So., 21.12.25 16:15 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen 08/10



Gruppe A

So., 21.12.25 16:30 Uhr Türkgücü Velbert - Stella Azzurra Velbert zg.



Gruppe B

So., 21.12.25 16:45 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Türkgücü Velbert II



Gruppe A

So., 21.12.25 17:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SSVg Heiligenhaus



Gruppe B

So., 21.12.25 17:15 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - FC Iraklis Neviges



Halbfinale

So., 21.12.25 18:00 Uhr -

So., 21.12.25 18:25 Uhr -



Spiel um Platz 3

So., 21.12.25 19:00 Uhr -



Finale

So., 21.12.25 19:25 Uhr -