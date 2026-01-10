Hallenmasters: SV Solingen setzt sich beim Heimturnier die Krone auf

Bereits um 9 Uhr fällt am Samstag der Startschuss des Hallenmasters Solingen in der Solinger Klingenhalle, wenn die Drittvertretung des Gastgebers SV Solingen 08/10 auf Selbige des DV Solingen trifft. Am Nachmittag geht dann die 39. Auflage des traditionsreichen „großen“ Masters an den Start: Neben der Bezirksliga-Auswahl des SV kämpfen auch die Stadtrivalen DV Solingen, SR Solingen, Dersimspor Solingen, Post SV Solingen, 1. FC Sport-Ring Solingen und Titelverteidiger TSV Solingen um den Turniersieg. In diesem Jahr nicht mit dabei ist derweil die Landesliga-Mannschaft der 1. Spvg. Solingen Wald 03, der jedoch immerhin seine zweite wie auch dritte Mannschaft ins Rennen schickt. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen, im fünf gegen fünf-Format mit Futsal-Regeln.
Im ersten Halbfinale bekam es Gastgeber SV Solingen, der Gruppe A für sich entschied, mit der Reserve des TSV Solingen zu tun. Der SV, der nach einer beeindruckenden Gruppenleistung favorisiert in die Begegnung gegen die Landesliga-Reserve ging, tat sich jedoch lange Zeit schwer: Nach früher Führung durch Schlussmann Robin Wachholder gelang dem TSV der Ausgleich, bevor lange kein weiterer Torerfolg folgte. Erst in der Schlussphase erlöste Mehmet Karakus den Gastgeber und schoss den SV in Finale in der heimischen Halle.
Kurioserweise traf im zweiten Halbfinale dann der DV Solingen auf seine Reserve, die auf die letzten Meter noch das K.O.-Runden-Ticket löste. Doch die Partie entpuppte sich alles andere als ein Freundschaftsspiel: Von Beginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der in einem Tor-Spektakel endete. Schlussendlich standen in Summe neun Treffer zu Buche, ganze sechs davon für den Außenseiter DV II. Damit sichert sich die Bezirksliga-Mannschaft des DV auf eindrucksvolle Art und Weise tatsächlich den Final-Einzug.
Gleich in Gruppe A gab sich Titelverteidiger TSV Solingen die Ehre, der auch in diesem Jahr als Favorit auf den Turniersieg galt. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft im Vorjahr ging der TSV als einziger Landesligist der Gruppe an den Start, weshalb der Einzug in die K.O.-Phase auch dieses Jahr das klare Ziel war. Doch insbesondere eine Mannschaft sollte es den Blau-Weißen schwer machen: Gastgeber SV Solingen 08/10 präsentierte sich in Bestform und ließ keinen einzigen Zähler liegen, womit der Gruppensieg gesichert war.
Der TSV hingegen musste bis zum Schluss zittern, da der Titelverteidiger auf Schützenhilfe seitens des BV Gräfrath angewiesen war, und flog schlussendlich tatsächlich aus dem Turnier: Weil Gräfrath nämlich im Abschlussspiel mit 2:4 gegen die Reserve des DV Solingen verliert, sichert sich die Landesliga-Vertretung den Einzug in die K.O.-Runde. Der TSV hingegen muss ebenso wie Gräfrath, die 1.Spvg. Solingen Wald 03 II und Schlusslicht Dersimspor Solingen die Heimreise antreten.
Im Eröffnungsspiel des Hauptturniers gaben sich der DV Solingen II und Dersimspor Solingen die Ehre. Während die Landesliga-Vertretung des DV gegen den zwei Klassen tiefer beheimateten Kontrahenten Dersimspor favorisiert in die Begegnung ging, lieferten sich die beiden Teams dennoch ein packendes Duell. Am Ende waren es Gabriel Binga Pemba und Riyan Khan, die dem Bezirksligisten mit ihren Treffern den knappen 2:1-Auftakt-Erfolg sichern.
Im zweiten Gruppenspiel startete dann Gastgeber SV Solingen in das Turnier, und das überaus erfolgreich: Den tieferklassigen Kontrahenten 1. Spvg. Solingen Wald 03 II fertigten die Hausherren deutlich mit 4:0 ab. Marvin Stahlhaus, Akin Müjde, Kevin Kassunga und Max Niklas Zäh sorgten für einen Einstand nach Maß.
Für Bezirksligist BV Gräfrath und Titelverteidiger TSV Solingen ging es dann anschließend zum Auftakt-Spiel. Während der TSV, der als Landesliga-Aufsteiger eine starke Hinserie in der Liga hinter sich hat, klar favorisiert in die Partie gingen, lieferte der BV gute Gegenwehr: Den 1:0-Führungstreffer des TSV machte Alessio Mangia zunichte, bevor Cedric Kareem Ben Zid jedoch zum 2:1-Endstand zugunsten des Titelverteidigers vollendete.
Den misslungen Auftakt gegen den DV Solingen wieder gutmachen wollte dann Dersimspor Solingen im Duell mit Gastgeber SV Solingen. Dieses Vorhaben ging jedoch nicht in Erfüllung: Akin Müjde und Altin Shala besorgten die beiden Siegtreffer zugunsten der Hausherren, die somit den zweiten Turniererfolg unter Dach und Fach bringen.
Weiter ging es mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Solingen und der Reserve des DV Solingen. Nach einem abwechslungsreichen wie offenem Schlagabtausch waren es am Ende die Blau-Weißen, die drei Punkte bejubeln durften: Tom Gray, Alexander Klatt, Leon Musial und Severin Krayer schossen die Auderhöher zum 4:2-Erfolg und zugleich zum zweiten Dreier im zweiten Spiel. Der DV hingegen geht erstmals leer aus.
Zwischen der Vertretung der 1. Spvg. Solingen Wald 03 und dem BV Gräfrath ging es dann jeweils um den ersten Turniererfolg. Diesen schnappte sich nach aufreibenden zehn Minuten Spielzeit der Bezirksligist aus Gräfrath: Yves-David Tshala, Alessio Mangia und Shiekh Osama Alkandah bescherten dem BV den ersten Turniersieg. Die Reserve der 1. Spvg. Solingen Wald muss sich derweil erneut geschlagen geben.
Einen großen Schritt in Richtung K.O-Runde wollte derweil der TSV Solingen gehen, der mit einem Erfolg über Dersimspor Solingen den dritten Turnierdreier einheimsen könnte. Ebendies sollte dann auch eintreten: Severin Krayer besorgte per Doppelschlag die Vorentscheidung, ehe Leon Musial zum 3:0-Endstand des TSV vollendete.
Nach dem Erfolg im letzten Spiel konnte Bezirksligist BV Gräfrath voller Selbstvertrauen in das das Duell mit Ligarivale SV Solingen gehen, der seinerseits beide bisherigen Turnierspiele für sich entscheiden konnte. Demnach war von einer packenden Partie auszugehen, was sich jedoch nicht bewahrheitete. Denn es war ausschließlich Gastgeber SV Solingen, der auf Feld den Eindruck vermittelte, siegen zu wollen. Schlussendlich verbuchten die Hausherren einen ungefährdeten 5:1-Kantersieg.
Als haushoher Favorit ist derweil der DV Solingen in Gruppe B an den Start gegangen, der als einziger Sechstligist neben dem TSV Solingen in das Turnier ging. Während der DV in der Landesliga gar um den Oberliga-Aufstieg mitspielt, sind die fünf Gruppengegner allesamt in der Kreisliga beheimatet: Neben den Reserven des TSV Solingen und des SV Solingen ist auch der 1. FC Sport-Ring Solingen im Kreisliga-Oberhaus beheimatet, wohingegen TG Burg und der Post SV Solingen in der B-Kreisliga an den Start gehen.
Auf dem Platz sollte es dann zu keiner Überraschung kommen: Während sich der DV Solingen mit fünf Siegen aus fünf Spielen ohne Probleme den Gruppensieg sicherte, erkämpfte sich auch die Reserve des TSV Solingen einen Platz unter den besten vier, womit es der Kreisligist weiter schafft als die eigene Landesliga-Mannschaft. Für den SV Solingen II, den Post SV, TG Burg und auch Sport-Ring ist derweil nach der Gruppenphase Schluss.
Das erste Duell der Gruppe B lieferten sich die Reserve des TSV Solingen und A-Ligist 1. FC Sport-Ring Solingen. In einem in Summe einseitigen Eröffnungsspiel behielt die Landesliga-Vertretung der Aufderhöher die Oberhand: Während Jonas Heimann gleich doppelt traf, markierten Noah Emin Sarioglu und Saidow Jallow die Treffer zum 4:1-Endstand.
Besonders torreich wurde es dann in der Begegnung zwischen dem SV Solingen II und B-Ligist Post SV Solingen. Nachdem der Underdog zunächst in der Anfangsminute mit 1:0 in Führung ging, drehten die Hausherren die Partie auf 2:1, ehe dem Post SV der Ausgleich gelang. In der Schlussphase der Partie trafen beide Mannschaften dann noch ein weiteres Mal, weshalb schlussendlich ein gerechtfertigtes 3:3-Remis auf der Anzeigetafel stand.
Im dritten Spiel startete dann auch Landesligist DV Solingen in das Turnier, und das auf beeindruckende Art und Weise: Der Sechtsligist wies den drei Klassen beheimateten TG Burg regelrecht in die Schranken: Eray Yigiter brachte den Favoriten per lupenreinen Hattrick früh auf die Siegerstraße, ehe Furkan Sagman per Doppelschlag, Ahmet Gülmez und Tuncay Muhammet Altuntas auf 8:0 erhöhten. Dem TG blieb schlussendlich lediglich der Ehrentreffer durch Jason Fax vergönnt.
Nach der Niederlage im Eröffnungsspiel ging es für den 1. FC Sport-Ring Solingen im zweiten Gruppenspiel gegen den Ligakonkurrenten SV Solingen II. Doch auch dort konnte nicht gewonnen werden. Der SV machte dem 1. FC direkt von Beginn an einen Strich durch die Rechnung: Bereits in der zweiten Minute erzielte die Solinger Zweitvertretung das verdiente 1:0 und direkt danach das 2:0. In der Folge passierte nicht mehr viel und die Gäste feierten einen souveränen 2:0 Erfolg gegen harmlose Sport-Ringer.
Der B-Ligist TG Burg musste in der ersten Partie des Tages ordentlich einstecken. Gegen den Landesligisten DV Solingen gab es eine saftige 1:8 Klatsche. Im zweiten Gruppenspiel gegen den TSV Solingen II folgte die nächste Niederlage.
Der Underdog startete engagiert in die Partie und wollte die deftige Pleite aus dem ersten Spiel so schnell wie möglich vergessen machen, Tore sollten jedoch auf der anderen Seite fallen: Nils Becker und Julian Heimann brachten den TSV Solingen II mit 2:0 auf die Siegerstraße, bevor Kiano Cassidy Kestenus in der Schlussphase auf 1:2 verkürzte. Der Anschluss kam jedoch zu spät.
Zum Abschluss des kleinen Masters stand das Finalspiel auf dem Programm: Den wesentlichen besseren Einstand erwischte die Drittauswahl des TSV, die bereits nach drei absolvierten Spielminuten mit 2:0 auf die Siegerstraße geriet. Doch die Spvg ließ sich davon nicht beirren und markierte kurz darauf den 1:2-Anschlusstreffer, weshalb spannende Schlussminuten folgten:
In diesen gelang den 03ern zunächst tatsächlich der Ausgleich, bevor Marius Rehse und Farhat Paiman diesen Rückschlag mit ihren Treffern egalisierten und den TSV zum Turniererfolg schossen. Damit gelingt der Drittauswahl des Landesligisten die erfolgreiche Titelverteidigung, nachdem der TSV bereits im Vorjahr den SV Solingen III mit 2:0 bezwang.
Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich dann der BV Gräfrath II und der DV Solingen III, die nach der vollen absolvierten Spielzeit von zehn Minuten ein 2:2-Remis auf der Anzeigetafel verbuchten. Im darauffolgenden Siebenmeter-Schießen präsentierte sich dann die Reserve des BV nervenstärker und bezwang den Kontrahenten schlussendlich mit 3:2. Dafür reicher ein verwandelter Strafstoß, die restlichen fünf wurden allesamt vergeben.
Das erste Halbfinale des Tages bot gleich einiges an Spektakel: Nachdem der TSV zunächst durch Damian Groß auf 1:0 stellte, wandelte der DV Solingen den Rückstand nahezu im direkten Gegenzug in eine 2:1-Führung um. Doch weil der TSV sich von diesem Rückschlag schnell wieder erholte, waren es schlussendlich die Blau-Weißen, die den Finaleinzug klarmachten: Farhat Paiman per Doppelpack und Marius Rehse besorgten den am Ende verdienten 4:2-Erfolg des TSV.
Weniger spannend war dann das zweite Halbfinalspiel: Die Drittauswahl der 1. Spvg. Solingen Wald 03 ließ der Reserve des BV Gräfrath nicht den Hauch einer Chance und fertigte diesen klar mit 4:0 ab.
Mit der SSVg Haan, der 1. Spvg. Solingen Wald 03 III und den Drittvertretungen des SV Solingen 08/10 und DV Solingen standen sich in der ersten Gruppe des „kleinen“ Masters ausschließlich B-Ligisten gegenüber. Zu überzeugen musste - etwas überraschend - insbesondere die Drittauswahl des DV Solingen, der die Gruppenphase unbesiegt und folglich als Gruppensieger beendete. Auch die Drittvertretung der 1. Spvg Wald 03 konnte derweil das Halbfinalticket lösen: Zwei knappe Erfolge über Gastgeber SV Solingen III und die SSVg Haan reichten zu Rang zwei. Die beiden Kontrahenten müssen nach nur drei absolvierten Partien bereits die Heimreise antreten.
Das erste Spiel des Tages eröffnete der Gastgeber SV Solingen III höchstpersönlich und traf im Stadtduell auf den DV Solingen III. In einem hart umkämpften Spiel schenkten sich die beiden B-Ligisten dabei nichts, mit dem besseren Ende für den DV.
Erst in der zehnten Minute erzielten die Gäste die umjubelte 1:0 Führung. Der Gastgeber startete derweil mit einer Niederlage in das Turnier, hat aber schon im nächsten Spiel gegen die Spvg. Solingen Wald die Chance den ersten Sieg einzufahren.
Spitzenspiel direkt im zweiten Spiel der Gruppe A. Mit der SSVg 06 Hahn und der Spvg. Solingen Wald 03 standen sich zwei B-Ligisten aus dem oberen Tabellenkreis der Kreisliga B Solingen gegenüber. Dementsprechend ausgeglichen und spannend waren auch die Verhältnisse im Spiel:
Zwar ging die SSVg in der sechsten Minute verdient in Führung, danach schaltete der drittplatzierte der Kreisliga B allerdings einen Gang zurück und überließ den Gästen aus Solingen mehr und mehr das Spiel. Und so kam es, wie es sich bereits angedeutet hatte. Ein Doppelschlag in der neunten Minute kippte das Spiel komplett und sorgte für einen 2:1 Sieg der Spvg. Solingen Wald.
In der Parallelgruppe standen sich derweil ausschließlich Reservisten-Teams gegenüber: Während mit dem BV Gräfrath II und dem TSV Solingen III zwei Mannschaften aus der B-Kreisliga an den Start gingen, hatten der Post SV Solingen II und Dersimspor Solingen II als C-Kreisligist und lediglich eine Außenseiterrolle inne. Dies zeichnete sich dann auch auf dem Feld ab: Während der Post SV immerhin das direkte Aufeinandertreffen gegen den Ligarivalen für sich entschied, schossen sich der die Reserve des BV Gräfrath und die Drittauswahl des TSV Solingen souverän in die K.O.-Phase.
Der BV Gräfrath II und Dersimspor Solingen II eröffnten in der Gruppe B den Spieltag des "kleinen" Hallenmasters. Der Favorit aus Gräfrath tat sich dabei gegen den abgemeldeten C-Ligisten Dersimspor sehr schwer und schaffte nur ein 1:1. Die Gäste aus Solingen dagegen belohnten sich für einen engagierten und motivierten Auftritt und landen den ersten Punkterfolg:
Zwar ging der abstiegsbedrohte B-Ligist aus Gräfrath bereits in der zweiten Minute in Führung, danach blieb der Favorit allerdings nicht zielstrebig genug und konnte die Führung nicht weiter ausbauen. Dersimspor nutzte dies und kam so in der letzten Minute zum umjubelten Ausgleich. Im nächsten Spiel gegen den zweiten C-Ligisten Post SV Solingen gilt es für den BV darum, den ersten Sieg einzufahren und ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.
