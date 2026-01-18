 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Odenkirchen feiert den Pokalgewinn.
Odenkirchen feiert den Pokalgewinn. – Foto: Markus Becker

Hallenmasters Dülken: Odenkirchen schlägt Viersen im Endspiel

Hallenmasters Dülken: Schon zum zweiten Mal stand die SpVg Odenkirchen in dieser Hallensaison bei einem großen Turnier im Finale. Und diesmal behauptete sich das Bezirksliga-Top-Team im Showdown mit dem 1. FC Viersen. Für Odenkirchen ist es der erste Hallenmasters-Titel seit der Saison 2017/18.

Verlinkte Inhalte

Hallenmasters
FC Viersen
ASV Süchteln
Odenkirchen
SC Waldniel

In den entscheidenden Momenten behielt die SpVg Odenkirchen am Finaltag des Hallenmasters Dülken schlichtweg einen kühlen Kopf. So ließ sich das Team von Trainer Simon Sommer selbst im Endspiel gegen den 1. FC Viersen nicht von einem frühen Rückstand beirren, stabilisierte sich in der Folge und drehte die Partie im zweiten Teilabschnitt. Auch im Halbfinale zuvor geriet Odenkirchen zunächst in Rückstand. Mit dem prestigeträchtigen Titel im Rücken kann die SpVg mit breiter Brust ins weitere Aufstiegsrennen in der Bezirksliga gehen.

>>> Zum Turnierplan

>>> Zu den Livestreams auf YouTube

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für die Region Mönchengladbach/Viersen

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für die Region Kempen/Krefeld

Zwischengruppe 1

Geringes Risiko und kontrollierter Spielaufbau statt offenem Visier lautete die favorisierte Herangehensweise der meisten Teams am Finaltag. Häufig glich der Budenzauber so einem Belagerungszustand, Treffer fielen in der Regel erst nach einer kurzen Abtastphase. Titelverteidiger Süchteln scheiterte überraschend deutlich in der zweiten Gruppenphase, während Odenkirchen sich von Beginn an außerordentlich abgezockt präsentierte. Den Platz hinter dem Gruppenkopf schnappte sich Viersen nur über das bessere Torverhältnis gegenüber dem Rheydter SV. Ausschlaggebend dafür war das 3:0 zum Gruppenabschluss gegen Süchteln.

Heute, 11:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
1
1
+Video

Heute, 11:47 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
1
+Video

Heute, 12:38 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
0
3
+Video

Heute, 12:55 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
3
1
+Video

Heute, 13:46 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 14:03 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
0
3
+Video

Heute, 12:04 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
4
3
+Video

Zwischengruppe 2

Die Cinderella-Story von B-Ligist Heinsberg-Lieck fand ein jähes Ende. Gegen die beiden Bezirksligisten CSV Marathon (3:7) und TuS Wickrath (1:6) setzte es herbe Pleiten. Als größter Unterhaltungsfaktor dienten die Begegnung mit Marathon-Beteiligung, wo es bisweilen im Minutentakt rauf und runter ging. Trotz eines abermals stark aufgelegten Florian Wicks verpasste der SC Waldniel die Überraschung in der Gruppe. Die 0:2-Pleite gegen Wickrath zum Abschluss besiegelte das Ausscheiden.

Heute, 12:21 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
6
1
+Video

Heute, 13:12 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
3
+Video

Heute, 13:29 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
2
1
+Video

Heute, 14:20 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
2
0
+Video

Heute, 14:37 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
7
3
Abpfiff
+Video

Halbfinale

Heute, 15:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
2
1
+Video

Die ersten Treffer der Partie ließen lange auf sich warten. Zunächst eröffnete Ilay Baris mit einem Treffer aus spitzem Winkel (11.), beinahe im Gegenzug zeigte sich Marcel Schulz mit einem abgefälschten Distanzschuss erfolgreich. Bis dahin und in der Folge präsentierten sich die beiden Teams größtenteils auf Augenhöhe, erst ein Abstauber von Samuelson Forestal brachte Odenkirchen den entscheidenden Push für den Finaleinzug,

Heute, 15:52 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
0
3
+Video

An beiden Turniertagen leitete Zugang Kevin Weggen das Spiel der Viersener, sorgte entweder mit seinem knallharten rechten Fuß oder Pässen in die Spitze für Gefahr. Die Spielidee sollte schon früh fruchten. Der 32-Jährige stieß in die gegnerische Hälfte, fand mit einem Querpass Leonard Lekaj, der ins leere Tor einschob (2.). In der Folge sorgte Weggen nach einem ruhenden Ball sogar selbst für den zweiten Treffer (9.). Viersen konnte das Spiel mit dem beruhigenden Vorsprung kontrollieren, Wickrath fiel zu wenig ein und kassierte durch Maximilian Wichelhaus den finalen Knockout (20.).

Finale

Heute, 17:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
1
+Video

Den ersten Stich setzte Viersen, nachdem sich Shuremy Felomina geschickt um seinen Gegenspieler drehte und daraufhin gekonnt ins Eck abschloss (4.). Odenkirchen steckte daraufhin aber nicht auf. Pascal Schmitz wurde über einen Doppelpass freigespielt und sorgte für den Ausgleich (12.), woraufhin ein unglückliches Eigentor der Viersener (17.) das Endspiel zugunsten der SpVg entschied.

Zusätzlich zu seinem Finaltreffer gebührte Pascal Schmitz auch die Ehre des besten Spielers des Turniers. Bester Torschütze wurde Niek Mäder (10) vom TuS Wickrath, als bester Torwart gewählt wurde Thimo Mergel vom SC Waldniel.

Der beste Torwart, Spieler und Torschütze des Turniers.
Der beste Torwart, Spieler und Torschütze des Turniers. – Foto: Markus Becker

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 018.1.2026, 20:44 Uhr
Markus BeckerAutor