Hallenmasters Dülken: Odenkirchen schlägt Viersen im Endspiel

In den entscheidenden Momenten behielt die SpVg Odenkirchen am Finaltag des Hallenmasters Dülken schlichtweg einen kühlen Kopf. So ließ sich das Team von Trainer Simon Sommer selbst im Endspiel gegen den 1. FC Viersen nicht von einem frühen Rückstand beirren, stabilisierte sich in der Folge und drehte die Partie im zweiten Teilabschnitt. Auch im Halbfinale zuvor geriet Odenkirchen zunächst in Rückstand. Mit dem prestigeträchtigen Titel im Rücken kann die SpVg mit breiter Brust ins weitere Aufstiegsrennen in der Bezirksliga gehen.

Zwischengruppe 1

Geringes Risiko und kontrollierter Spielaufbau statt offenem Visier lautete die favorisierte Herangehensweise der meisten Teams am Finaltag. Häufig glich der Budenzauber so einem Belagerungszustand, Treffer fielen in der Regel erst nach einer kurzen Abtastphase. Titelverteidiger Süchteln scheiterte überraschend deutlich in der zweiten Gruppenphase, während Odenkirchen sich von Beginn an außerordentlich abgezockt präsentierte. Den Platz hinter dem Gruppenkopf schnappte sich Viersen nur über das bessere Torverhältnis gegenüber dem Rheydter SV. Ausschlaggebend dafür war das 3:0 zum Gruppenabschluss gegen Süchteln.

Zwischengruppe 2 Die Cinderella-Story von B-Ligist Heinsberg-Lieck fand ein jähes Ende. Gegen die beiden Bezirksligisten CSV Marathon (3:7) und TuS Wickrath (1:6) setzte es herbe Pleiten. Als größter Unterhaltungsfaktor dienten die Begegnung mit Marathon-Beteiligung, wo es bisweilen im Minutentakt rauf und runter ging. Trotz eines abermals stark aufgelegten Florian Wicks verpasste der SC Waldniel die Überraschung in der Gruppe. Die 0:2-Pleite gegen Wickrath zum Abschluss besiegelte das Ausscheiden.

Halbfinale

Die ersten Treffer der Partie ließen lange auf sich warten. Zunächst eröffnete Ilay Baris mit einem Treffer aus spitzem Winkel (11.), beinahe im Gegenzug zeigte sich Marcel Schulz mit einem abgefälschten Distanzschuss erfolgreich. Bis dahin und in der Folge präsentierten sich die beiden Teams größtenteils auf Augenhöhe, erst ein Abstauber von Samuelson Forestal brachte Odenkirchen den entscheidenden Push für den Finaleinzug,

An beiden Turniertagen leitete Zugang Kevin Weggen das Spiel der Viersener, sorgte entweder mit seinem knallharten rechten Fuß oder Pässen in die Spitze für Gefahr. Die Spielidee sollte schon früh fruchten. Der 32-Jährige stieß in die gegnerische Hälfte, fand mit einem Querpass Leonard Lekaj, der ins leere Tor einschob (2.). In der Folge sorgte Weggen nach einem ruhenden Ball sogar selbst für den zweiten Treffer (9.). Viersen konnte das Spiel mit dem beruhigenden Vorsprung kontrollieren, Wickrath fiel zu wenig ein und kassierte durch Maximilian Wichelhaus den finalen Knockout (20.). Finale

Den ersten Stich setzte Viersen, nachdem sich Shuremy Felomina geschickt um seinen Gegenspieler drehte und daraufhin gekonnt ins Eck abschloss (4.). Odenkirchen steckte daraufhin aber nicht auf. Pascal Schmitz wurde über einen Doppelpass freigespielt und sorgte für den Ausgleich (12.), woraufhin ein unglückliches Eigentor der Viersener (17.) das Endspiel zugunsten der SpVg entschied.

Zusätzlich zu seinem Finaltreffer gebührte Pascal Schmitz auch die Ehre des besten Spielers des Turniers. Bester Torschütze wurde Niek Mäder (10) vom TuS Wickrath, als bester Torwart gewählt wurde Thimo Mergel vom SC Waldniel.