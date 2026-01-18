Hallenmasters Dülken: Der Finaltag live im Stream

Nominell dürfte es besonders die erste Zwischenrundengruppe in sich haben. Mit drei Bezirksligisten - darunter die an Tag eins überragende SpVg Odenkirchen - und Titelverteidiger ASV Süchteln sind Favoriten und Außenseiter nur schwer auszumachen.

In der zweiten Gruppe verhält es sich mit dem einzigen verbliebenen B-Ligisten 1. FC Heinsberg-Lieck anders, doch schon in der Vorrunde zeigte das Team von Andreas Maaßen, das es nicht komplett unter dem Radar fliegen sollte. Wie bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld überzeugte der CSV Marathon einmal mehr mit unbändiger Offensivpower und wird diesmal auf den ganz großen Wurf hoffen. Doch auch A-Ligist SC Waldniel stellte unter Beweis, dass er den favorisierten Teams ein Bein stellen kann. In jedem Fall ist für reichlich Spannung gesorgt.