Allgemeines
Kevin Weggen geht für den 1. FC Viersen auf Torejagd.
Kevin Weggen geht für den 1. FC Viersen auf Torejagd. – Foto: Markus Becker

Hallenmasters Dülken: Der Finaltag live im Stream

Hallenmasters Dülken: Am zweiten Turniertag geht es von der Zwischenrunde bis zum Finale. Um nichts von der Action zu verpassen, könnt ihr wie zuvor mit dem Livestream von FuPa Niederrhein hautnah dabei sein.

Hallenmasters
FC Viersen
ASV Süchteln
Odenkirchen
SC Waldniel

Nominell dürfte es besonders die erste Zwischenrundengruppe in sich haben. Mit drei Bezirksligisten - darunter die an Tag eins überragende SpVg Odenkirchen - und Titelverteidiger ASV Süchteln sind Favoriten und Außenseiter nur schwer auszumachen.

In der zweiten Gruppe verhält es sich mit dem einzigen verbliebenen B-Ligisten 1. FC Heinsberg-Lieck anders, doch schon in der Vorrunde zeigte das Team von Andreas Maaßen, das es nicht komplett unter dem Radar fliegen sollte. Wie bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld überzeugte der CSV Marathon einmal mehr mit unbändiger Offensivpower und wird diesmal auf den ganz großen Wurf hoffen. Doch auch A-Ligist SC Waldniel stellte unter Beweis, dass er den favorisierten Teams ein Bein stellen kann. In jedem Fall ist für reichlich Spannung gesorgt.

Zwischenrunde Gruppe F1

Heute, 11:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
11:30
+Video

Heute, 11:47 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
11:47
+Video

Heute, 12:38 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
12:38
+Video

Heute, 12:55 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
12:55
+Video

Heute, 13:46 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
13:46
+Video

Heute, 14:03 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
14:03
+Video

Zwischenrunde Gruppe F2

Heute, 12:04 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
12:04
+Video

Heute, 12:21 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
12:21
+Video

Heute, 13:12 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
13:12
+Video

Heute, 13:29 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
13:29
+Video

Heute, 14:20 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
14:20
+Video

Heute, 14:37 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1. FC Heinsberg-Lieck
1. FC Heinsberg-LieckH.-Lieck
14:37
+Video

Halbfinale

Heute, 15:20 Uhr
1.Gruppe F1
2.Gruppe F2
15:20
+Video

Heute, 15:42 Uhr
1.Gruppe F2
2.Gruppe F1
15:42
+Video

Spiel um Platz 3

Heute, 16:10 Uhr
Verlierer 1. Halbfinale
Verlierer 2. Halbfinale
16:10
+Video

Finale

Heute, 17:00 Uhr
Sieger 1.Halbfinale
Sieger 2.Halbfinale
17:00
+Video

