Hallenmasters der Schiedsrichter steigt in Hüls In Hüls treten die Referees am Wochenende gegeneinander an.

Nicht in der Sporthalle am Glockenspitz findet am Wochenende ein Fußball-Hallenturnier statt, sondern auch in der Sporthalle am Reepenweg in Hüls wird es Budenzauber geben. Denn die Schiedsrichter-Vereinigung des Fußballkreises Kempen-Krefeld veranstaltet dort am Samstag und Sonntag das 36. Hallenmasters des Fußball-Verbands Niederrhein, an dem alle zwölf Fußballkreise teilnehmen werden.

Gespielt wird in Hüs nach Futsal-Regeln. Auf dem Spielfeld befinden sich vier Feldspieler und ein Torwart. Die Spielzeit beträgt pro Partie zwölf Minuten. Es wird in zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften gespielt. Danach geht es mit den Viertel- und Halbfinals weiter, bevor am Sonntag um 14.30 Uhr das große Finale steigt. Das Turnier eröffnen am Samstag um 10 Uhr in der Gruppe A Titelverteidiger Duisburg/Mülheim/Dinslaken im Spiel gegen die Auswahl des Veranstalters, die von Micky Dernbach betreut wird. Die erste Partie in der Gruppe B bestreiten um 10.15 Uhr der Kreis Düsseldorf und das Team aus dem Kreis Rees-Bocholt. Am Sonntag wird das Turnier um 10 Uhr mit den letzten Gruppenspielen fortgesetzt. Ab 12.15 Uhr stehen die Viertelfinalspiele gefolgt von den Halbfinals auf dem Spielplan.

Dem Turniersieger winkt der große Wanderpokal des FVN. Zudem werden Pokale an die fairste Mannschaft, den besten Torwart und den Torschützenkönig vergeben. Die Siegerehrung wird von Oliver Klostermann, dem Leiter des Sport- und Bäderamts der Stadt Krefeld, vorgenommen. Als weitere Ehrengäste werden der Präsident des FVN und zugleich DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, sowie Verbandsschiedsrichterobmann Boris Guzijan erwartet. Die Schiedsrichtervereinigung hofft bei freiem Eintritt auf viele Zuschauer. Eine Tombola wird angeboten. Speisen und Getränke gibt es zu fairen Preisen.