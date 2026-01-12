Hallenkreismeisterschaft Neuss: SV Uedesheim erstes Endrunden-Team

Der SV Uedesheim steht als erster Qualifikant für die Endrunde der Neusser Hallenkreismeisterschaft fest. Am Montagabend setzte sich der Bezirksligist erwartungsgemäß in Staffel 1 durch - doch der Verlauf war dabei keineswegs so reibungslos, wie viele Beobachter das erwartet oder der Verein selbst das erhofft haben dürfte.

Denn es dauerte satte, knapp 22 Minuten, ehe dem SVÜ das erste Tor des Abends gelang. Das bedeutet, dass es zum Auftakt ein 0:0 gegen den Gruppen-Mitfavoriten VfR Büttgen gab, ehe im zweiten Spiel in der Gruppe 1 der FC Straberg in Führung ging. Erst in der Schlussphase der zweiten Partie drehten Felix Frason, Zerkoja Cerkini und Maik Ferber das Resultat binnen 150 Sekunden noch in ein 3:1 für den Favoriten. Als es dann im letzten Gruppenspiel noch ein 5:0 gegen VfR Neuss gab, bedeutete das am Ende den Gruppensieg, und zwar auch deshalb, weil sich der VfR Büttgen sehr schwertat. Zwar gab es ebenfalls ein 5:0 gegen den VfR Neuss, doch zum Abschluss ein 0:2 gegen den FC Straberg, der damit vor dem VfR ins Halbfinale einzog.

In Gruppe 2 marschierte der BV Wevelinghoven als einziges Team der Staffel 1 mit drei Siegen ins Halbfinale, mit einer Bilanz von 14:4 Toren. Dahinter landete mit dem TuS Reuschenberg ein weiterer A-Ligist auf Platz zwei und stach damit den FC Zons aus, der im Vorjahr noch in der Endrunde stand (und dort sogar das Halbfinale erreichte), diesmal das Halbfinale der Vorrundengruppe nach einem 1:1 gegen die Zonser zum Gruppen-Abschluss verpasste. Bei nur einem Punkt blieb am Ende der Ex-Bezirksligist SG Rommerskirchen-Gilbach, aktuell in der Kreisliga B daheim.

Ferbers Doppelpack entscheidet das Endspiel

Im Halbfinale setzte sich der SV Uedesheim dann mit 3:1 gegen die Reuschenberger durch, die nach einer kurzen Pause nach dem letzten Spiel der Gruppenphase auch konditionell einen kleinen Nachteil hatte. Souverän mit 5:0 gewann der BV Wevelinghoven im zweiten Halbfinale gegen den FC Straberg. Zum ganz großen Wurf sollte es für den BVW um Maik Odenthal am Ende aber doch nicht reichen. Im Endspiel wurde des SV Uedesheim seiner Favoritenrolle gerecht und schaffte mit einem 4:2 den Endrunden-Einzug, den in den Staffeln 1 und 2, anders als in den drei folgenden Staffeln, nur der Sieger der Staffel schafft. Nach einem Rückstand und dem Ausgleich der Uedesheimer war es letztlich Maik Ferber, der mit einem Doppelpack das Finale entschied.