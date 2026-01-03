Halle Wuppertal live: WSV holt den Titel gegen Vohwinkel

Hallenstadtmeisterschaft Wuppertal: Die Futsaler des Wuppertaler SV haben den Titel gewonnen. Der ausführliche Bericht folgt.
Gruppe A
Sa., 03.01.26 10:15 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SC Uellendahl 4:1
Sa., 03.01.26 10:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TuS Grün-Weiß Wuppertal 3:2
Gruppe B
Sa., 03.01.26 10:45 Uhr Cronenberger SC - TSV Beyenburg 1:2
Sa., 03.01.26 11:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - TSV Fortuna Wuppertal 5:0
Gruppe C
Sa., 03.01.26 11:15 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Heckinghausen 1:2
Sa., 03.01.26 11:30 Uhr TSV Ronsdorf - TFC Wuppertal 95/10 5:1
Gruppe D
Sa., 03.01.26 11:45 Uhr SC Sonnborn - Hellas Wuppertal 5:0
Sa., 03.01.26 12:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Jägerhaus Linde 3:1
Gruppe A
Sa., 03.01.26 12:15 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - FSV Vohwinkel Wuppertal 1:6
Sa., 03.01.26 12:30 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Uellendahl 2:1
Gruppe B
Sa., 03.01.26 12:45 Uhr Cronenberger SC - FK Jugoslavija Wuppertal 1:3
Sa., 03.01.26 13:00 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - TSV Beyenburg 3:2
Gruppe C
Sa., 03.01.26 13:15 Uhr SSV Germania Wuppertal - TSV Ronsdorf 0:1
Sa., 03.01.26 13:30 Uhr TFC Wuppertal 95/10 - SV Heckinghausen 1:0
Gruppe D
Sa., 03.01.26 13:45 Uhr SC Sonnborn - Wuppertaler SV 1:2
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - Hellas Wuppertal 1:2
Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:15 Uhr SC Uellendahl - FSV Vohwinkel Wuppertal 1:7
Sa., 03.01.26 14:30 Uhr TuS Grün-Weiß Wuppertal - SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:5
Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:45 Uhr TSV Beyenburg - FK Jugoslavija Wuppertal 2:4
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr TSV Fortuna Wuppertal - Cronenberger SC 3:3
Gruppe C
Sa., 03.01.26 15:15 Uhr SV Heckinghausen - TSV Ronsdorf 1:0
Sa., 03.01.26 15:30 Uhr TFC Wuppertal 95/10 - SSV Germania Wuppertal 3:2
Gruppe D
Sa., 03.01.26 15:45 Uhr Hellas Wuppertal - Wuppertaler SV 2:3
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr SV Jägerhaus Linde - SC Sonnborn 3:3
Viertelfinale
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SV Heckinghausen 3:1
Sa., 03.01.26 16:50 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Sonnborn 1:3
Sa., 03.01.26 17:10 Uhr TSV Ronsdorf - TSV Fortuna Wuppertal 7:1
Sa., 03.01.26 17:30 Uhr Wuppertaler SV - SC Viktoria Wuppertal Rott 89 5:2
Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:50 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Sonnborn 7:0
Sa., 03.01.26 18:10 Uhr TSV Ronsdorf - Wuppertaler SV 0:1
Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:40 Uhr SC Sonnborn - TSV Ronsdorf 4:5
Finale
Sa., 03.01.26 18:50 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Wuppertaler SV 1:5
