Halle Velbert, Tag drei: TVD kracht raus, Drama in Gruppe 2

LSV agierte desolat und beinahe über die gesamte Spieldauer ohne Gegenwehr. Defensiv stimmten die Abstände beinahe zu keinem Zeitpunkt, eigene Bemühungen nach vorne waren Mangelware. Kurios, dass man auch nach dem dritten und vierten Gegentreffer nicht defensiv stabiler aufstellte, da es im der Gruppenphase auch um das Torverhältnis gehen kann. Der TVD zeigte sich im ersten Spiel direkt gnadenlos. Der Sololauf und Winkeltreffer zum 2:0 war das unbestrittene Highlight der sieben Treffer.

Union Velbert startet besser, kann nach dem ersten Tor aber nicht nachlegen. Eine Zeitstrafe spielte Stella dann in die Karten, wodurch der Gastgeber die Partie noch rechtzeitig drehen konnte. Der Sieg ist am Ende verdient, wenngleich auf der Rasierklinge.

Ein kurzweiliger Schlagabtausch, den beide Seiten von Beginn an mit offenem Visier angingen. Türkgücü ging dreimal in Führung, Iraklis musste daraufhin jeweils einem Rückstand hinterherlaufen und hielt auch recht gut gegen den nominellen Favoriten dagegen. Letztlich wurde es eine empfindliche Niederlage für Iraklis, das aus mehrfachen Überzahlsituationen nicht ausreichend Ertrag schlage konnte. Womöglich kann man sich zumindest über die schönen Distanztreffer zum 2:2 und 3:4 am nächsten Tag trösten.

Beide Seiten gingen mit einem Auftaktsieg in die Partie. TVD agierte jedoch überraschend blass, besonders gemessen am 7:0 zum Beginn des dritten Turniertages hätte man sich mehr offensiv mehr erhoffen dürfen, doch Stella ließ schlichtweg wenig zu und brauchte vorne nur wenig Chancen für zwei Treffer. Erst danach schaltete der A-Ligist gezwungenermaßen in den Defensivmodus, der TVD erarbeitet sich mehr Feldvorteile.

Eigentlich passenderweise wurden umgehend vor der Partie für alle weiten Spiele die letzten zwei Minuten einer jeden Begegnung in Nettospielzeit umgewandelt, um Zeitspiel zu verhindern. Das sollte dem TVD eigentlich in die Karten spielen, brachte in der Schlussphase jedoch nicht genügend klare Chancen ein. Mit dem 3:1 war dann der Deckel drauf. Auf den brisanten Fan-Support vom Vortag konnte der Oberligist nicht bauen. Es fanden sich diesmal Fans in den Vereinsfarben des TVD in die Halle an der Langenberger Straße.

SV Union Velbert - Langenberger SV