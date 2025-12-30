 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Wer wird Sieger der Hallenstadtmeisterschaft Velbert 2025?
Wer wird Sieger der Hallenstadtmeisterschaft Velbert 2025? – Foto: Markus Becker

Halle Velbert live: Wer krönt sich zum Stadtmerister?

Hallenstadtmeisterschaft Velbert: Am Dienstag steigt die Endrunde - wer gewinnt den Titel? Hier gibt es den Ticker und den Livestream.

Dienstag = Finaltag! So lautet das Motto für die Hallenstadtmeisterschaft Velbert, deren Endrunde am Abend ausgetragen wird. Um 17 Uhr geht es los - klickt euch rein!

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Velbert

>>> Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Update: Krankheitsbedingt kann die FuPa-Redaktion selbst am Finaltag in Velbert nicht vor Ort sein, dafür streamt Hallensprecher Dennis Bals aus seiner Kabine auf Twitch:

>>> Hallensprecher Dennis Bals streamt aus seiner Kabine auf Twitch

So läuft die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Halbfinale
Di., 30.12.25 17:00 Uhr SC Velbert - SV Union Velbert
Di., 30.12.25 17:35 Uhr Türkgücü Velbert - Stella Azzurra Velbert

Heute, 17:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
17:00live

Heute, 17:35 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
17:35live

Spiel um Platz 7
Di., 30.12.25 18:22 Uhr TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Heute, 18:22 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
18:22live


Spiel um Platz 5
Di., 30.12.25 19:03 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert II

Heute, 19:03 Uhr
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
19:03live


Spiel um Platz 3
Di., 30.12.25 19:44 Uhr

Heute, 19:44 Uhr
Verlierer HF 1
Verlierer HF 2
19:44live

Finale
Di., 30.12.25 20:25 Uhr

Heute, 20:25 Uhr
Sieger HF 1
Sieger HF 2
20:25live

So lief die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Gruppe 1
Mo., 29.12.25 17:00 Uhr Stella Azzurra Velbert - FC Iraklis Neviges 4:2
Mo., 29.12.25 17:21 Uhr SC Velbert - TVD Velbert 4:0

Gruppe 2
Mo., 29.12.25 17:42 Uhr Türkgücü Velbert - Blau-Weiß Langenberg 4:1
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr SSVg Velbert II - SV Union Velbert 0:0

Gruppe 1
Mo., 29.12.25 18:24 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SC Velbert 0:2
Mo., 29.12.25 18:45 Uhr TVD Velbert zg. - FC Iraklis Neviges 1:2

Gruppe 2
Mo., 29.12.25 19:06 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II 3:3
Mo., 29.12.25 19:27 Uhr SV Union Velbert - Blau-Weiß Langenberg 3:1

Gruppe 1
Mo., 29.12.25 19:48 Uhr FC Iraklis Neviges - SC Velbert 0:2
Mo., 29.12.25 20:09 Uhr TVD Velbert - Stella Azzurra Velbert 0:1

Gruppe 2
Mo., 29.12.25 20:30 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SSVg Velbert II 0:2
Mo., 29.12.25 20:57 Uhr SV Union Velbert - Türkgücü Velbert

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Velbert

André NückelAutor