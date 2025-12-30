Halle Velbert live: Wer krönt sich zum Stadtmerister?

Dienstag = Finaltag! So lautet das Motto für die Hallenstadtmeisterschaft Velbert, deren Endrunde am Abend ausgetragen wird. Um 17 Uhr geht es los - klickt euch rein!
Update: Krankheitsbedingt kann die FuPa-Redaktion selbst am Finaltag in Velbert nicht vor Ort sein, dafür streamt Hallensprecher Dennis Bals aus seiner Kabine auf Twitch:
Halbfinale
Di., 30.12.25 17:00 Uhr SC Velbert - SV Union Velbert
Di., 30.12.25 17:35 Uhr Türkgücü Velbert - Stella Azzurra Velbert
Spiel um Platz 7
Di., 30.12.25 18:22 Uhr TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg
Gruppe 1
Mo., 29.12.25 17:00 Uhr Stella Azzurra Velbert - FC Iraklis Neviges 4:2
Mo., 29.12.25 17:21 Uhr SC Velbert - TVD Velbert 4:0
Gruppe 2
Mo., 29.12.25 17:42 Uhr Türkgücü Velbert - Blau-Weiß Langenberg 4:1
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr SSVg Velbert II - SV Union Velbert 0:0
Gruppe 1
Mo., 29.12.25 18:24 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SC Velbert 0:2
Mo., 29.12.25 18:45 Uhr TVD Velbert zg. - FC Iraklis Neviges 1:2
Gruppe 2
Mo., 29.12.25 19:06 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II 3:3
Mo., 29.12.25 19:27 Uhr SV Union Velbert - Blau-Weiß Langenberg 3:1
Gruppe 1
Mo., 29.12.25 19:48 Uhr FC Iraklis Neviges - SC Velbert 0:2
Mo., 29.12.25 20:09 Uhr TVD Velbert - Stella Azzurra Velbert 0:1
Gruppe 2
Mo., 29.12.25 20:30 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SSVg Velbert II 0:2
Mo., 29.12.25 20:57 Uhr SV Union Velbert - Türkgücü Velbert
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: