Halle Velbert live: Oguzhan Coruk sorgt für Türkgücü-Titelverteidigung

Die Hallenstadtmeisterschaft Velbert 2025 ist entschieden - und wieder zugunsten von Türkgücü Velbert! In einem spannenden Finale avancierte Oguzhan Coruk zum Matchwinner.

Update: Krankheitsbedingt kann die FuPa-Redaktion selbst am Finaltag in Velbert nicht vor Ort sein, dafür streamt Hallensprecher Dennis Bals aus seiner Kabine auf Twitch: