 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Oguzhan Coruk schießt Türkgücü Velbert zur Titelverteidigung.
Oguzhan Coruk schießt Türkgücü Velbert zur Titelverteidigung. – Foto: Markus Becker

Halle Velbert live: Oguzhan Coruk sorgt für Türkgücü-Titelverteidigung

Hallenstadtmeisterschaft Velbert: In einem spannenden Finale sorgt Oguzhan Coruk für die Titelverteidigung des SC Velbert.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Bezirksliga 2
Kreisliga A WUP/NIE
Kreisliga B1 WUP/NIE
Kreisliga B2 WUP/NIE

Die Hallenstadtmeisterschaft Velbert 2025 ist entschieden - und wieder zugunsten von Türkgücü Velbert! In einem spannenden Finale avancierte Oguzhan Coruk zum Matchwinner.

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Velbert

>>> Liveticker der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Update: Krankheitsbedingt kann die FuPa-Redaktion selbst am Finaltag in Velbert nicht vor Ort sein, dafür streamt Hallensprecher Dennis Bals aus seiner Kabine auf Twitch:

>>> Hallensprecher Dennis Bals streamt aus seiner Kabine auf Twitch

Bezirksligist Türkgücü Velbert hat die Titelverteidigung geschafft! Gegen den favorisierten Landesligisten SC Velbert gelang der Triumph in der Nachspielzeit der Verlängerung, als der ehemalige Regionalliga-Spieler Coruk abermals zum Matchwinner avancierte. Seine insgesamt sieben Tore reichten allerdings nicht für die Torschützenkanone, die sich Mitspieler Filippas Filippou mit elf Toren sicherte.

So lief die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Halbfinale
Di., 30.12.25 17:00 Uhr SC Velbert - SV Union Velbert 1:0
Di., 30.12.25 17:35 Uhr Türkgücü Velbert - Stella Azzurra Velbert 7:1


Heute, 17:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
1
0
Abpfiff

Heute, 17:35 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
7
1
Abpfiff

Spiel um Platz 7
Di., 30.12.25 18:22 Uhr TVD Velbert - Blau-Weiß Langenberg 4:5

Heute, 18:22 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
4
n.V.
5
Abpfiff


Spiel um Platz 5
Di., 30.12.25 19:03 Uhr FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert II 6:7

Heute, 19:03 Uhr
FC Iraklis Neviges
FC Iraklis NevigesIraklis Nev.
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
6
n.E.
7
Abpfiff


Spiel um Platz 3
Di., 30.12.25 19:44 Uhr SV Union Velbert - Stella Azzurra Velbert 3:0

Heute, 19:44 Uhr
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
Stella Azzurra Velbert
Stella Azzurra VelbertAS Azzurra
3
0
Abpfiff

Finale
Di., 30.12.25 20:25 Uhr SC Velbert - Türkgücü Velbert 0:1

Heute, 20:25 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
0
n.V.
1
Abpfiff

So lief die Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft Velbert

Gruppe 1
Mo., 29.12.25 17:00 Uhr Stella Azzurra Velbert - FC Iraklis Neviges 4:2
Mo., 29.12.25 17:21 Uhr SC Velbert - TVD Velbert 4:0

Gruppe 2
Mo., 29.12.25 17:42 Uhr Türkgücü Velbert - Blau-Weiß Langenberg 4:1
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr SSVg Velbert II - SV Union Velbert 0:0

Gruppe 1
Mo., 29.12.25 18:24 Uhr Stella Azzurra Velbert zg. - SC Velbert 0:2
Mo., 29.12.25 18:45 Uhr TVD Velbert zg. - FC Iraklis Neviges 1:2

Gruppe 2
Mo., 29.12.25 19:06 Uhr Türkgücü Velbert - SSVg Velbert II 3:3
Mo., 29.12.25 19:27 Uhr SV Union Velbert - Blau-Weiß Langenberg 3:1

Gruppe 1
Mo., 29.12.25 19:48 Uhr FC Iraklis Neviges - SC Velbert 0:2
Mo., 29.12.25 20:09 Uhr TVD Velbert - Stella Azzurra Velbert 0:1

Gruppe 2
Mo., 29.12.25 20:30 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SSVg Velbert II 0:2
Mo., 29.12.25 20:57 Uhr SV Union Velbert - Türkgücü Velbert

>>> Zur Hallenstadtmeisterschaft Velbert

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 030.12.2025, 22:29 Uhr
André NückelAutor