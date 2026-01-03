 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Symbolbild.
Symbolbild. – Foto: Markus Becker

Halle Schwalmtal live: Dilkrath II gewinnt Reserve-Turnier

Hallenstadtmeisterschaft Schwamtal: Das Turnier beginnt um 14 Uhr und endet nach 22 Uhr, denn nach den Reserven spielen noch die Erstvertretungen.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Bezirksliga 3
Kreisliga A KE/KRE
Schwalmtal-Hallenm.
SHM Reserve

Hallenstadtmeisterschaft Schwamtal: Das Turnier beginnt um 14 Uhr und endet nach 22 Uhr, denn nach den Reserven spielen noch die Erstvertretungen. Verfolgt die Spiele auf FuPa!

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal

>>> Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal der Reserven

Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal: Sieger der Ersten spät gekürt

Gruppe A
Sa., 03.01.26 19:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 03.01.26 19:17 Uhr TuRa Brüggen - VSF Amern
Sa., 03.01.26 19:34 Uhr SC Waldniel - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 03.01.26 19:51 Uhr VSF Amern - SSV Grefrath 1910/24
Sa., 03.01.26 20:08 Uhr SC Waldniel - TuRa Brüggen
Sa., 03.01.26 20:25 Uhr VSF Amern - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 03.01.26 20:42 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Waldniel
Sa., 03.01.26 20:59 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRa Brüggen
Sa., 03.01.26 21:16 Uhr SC Waldniel - VSF Amern
Sa., 03.01.26 21:33 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 21:50 Uhr -

Finale
Sa., 03.01.26 22:00 Uhr -

>>> Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal

Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal: Die Reserven legen vor

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - SC Waldniel III 1:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:12 Uhr DJK Fortuna Dilkrath III - SC Waldniel II 0:4

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:24 Uhr TuRa Brüggen II - VSF Amern III 2:1

Gruppe B
Sa., 03.01.26 14:36 Uhr TuRa Brüggen III - TSV Boisheim 4:3

Gruppe A
Sa., 03.01.26 14:48 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - TuRa Brüggen II 2:3

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath III - TuRa Brüggen III 2:2

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:12 Uhr VSF Amern III - SC Waldniel III 1:0

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:24 Uhr TSV Boisheim - SC Waldniel II 0:1

Gruppe A
Sa., 03.01.26 15:36 Uhr SC Waldniel III - TuRa Brüggen II 1:2

Gruppe B
Sa., 03.01.26 15:48 Uhr SC Waldniel II - TuRa Brüggen III 1:0

Gruppe A
Sa., 03.01.26 16:00 Uhr VSF Amern III - DJK Fortuna Dilkrath II 2:2

Gruppe B
Sa., 03.01.26 16:12 Uhr TSV Boisheim - DJK Fortuna Dilkrath III 5:2

Viertelfinale
Sa., 03.01.26 16:30 Uhr TuRa Brüggen II - DJK Fortuna Dilkrath III 4:7
Sa., 03.01.26 16:42 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - TSV Boisheim 2:0
Sa., 03.01.26 16:54 Uhr VSF Amern III - TuRa Brüggen III 6:4
Sa., 03.01.26 17:06 Uhr SC Waldniel III - SC Waldniel II 3:4

Halbfinale
Sa., 03.01.26 17:30 Uhr SC Waldniel II - VSF Amern III 3:0
Sa., 03.01.26 17:42 Uhr DJK Fortuna Dilkrath II - DJK Fortuna Dilkrath III 4:1

Spiel um Platz 3
Sa., 03.01.26 18:00 Uhr VSF Amern III - DJK Fortuna Dilkrath III 3:4

Finale
Sa., 03.01.26 18:12 Uhr SC Waldniel II - DJK Fortuna Dilkrath II 0:2

>>> Hallenstadtmeisterschaft Schwalmtal der Reserven

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 03.1.2026, 21:25 Uhr
André NückelAutor